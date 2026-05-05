Αθήνα 2026: Το παγκόσμιο πρωτάθλημα άρσης βαρών έρχεται στην Ελλάδα – Μια εμπειρία για αθλητές και κοινό

Ο Ολυμπιονίκης της άρσης βαρών και υπεύθυνος της οργανωτικής επιτροπής του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, Γιώργος Μαρκούλας, μιλά για τη μεγάλη διοργάνωση που έρχεται στην Αθήνα το 2026, εξηγώντας τη σημασία της τόσο για τον ελληνικό αθλητισμό όσο και για την ευρύτερη κοινωνία.

Όπως επισημαίνει, πρόκειται για μια μοναδική ευκαιρία για την Ελλάδα να βρεθεί στο επίκεντρο της παγκόσμιας άρσης βαρών, φιλοξενώντας ένα event που συνδυάζει υψηλό αγωνιστικό επίπεδο με έντονο κοινωνικό και πολιτιστικό αποτύπωμα.

Για πρώτη φορά, οι Έλληνες αθλητές άρσης βαρών μεγαλύτερων ηλικιακών κατηγοριών (Masters) θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε ένα Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί στη χώρα τους.

Η Αθήνα θα φιλοξενήσει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Masters Άρσης Βαρών 2026, από τις 17 έως τις 26 Σεπτεμβρίου 2026, συγκεντρώνοντας αθλητές από όλο τον κόσμο σε μια διοργάνωση υψηλού επιπέδου και διεθνούς εμβέλειας.

Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν στο Ολυμπιακό Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου (Taekwondo), έναν χώρο με έντονο Ολυμπιακό χαρακτήρα, ενώ η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους να παρακολουθήσουν από κοντά μια μεγάλη διεθνή διοργάνωση.

Η διοργάνωση απευθύνεται σε αθλητές μεγαλύτερων ηλικιακών κατηγοριών (Masters), αναδεικνύοντας στην πράξη ότι ο αθλητισμός μπορεί να αποτελεί τρόπο ζωής σε κάθε ηλικία. Παράλληλα, μέσα από τις κατηγορίες Adaptive, προωθείται η συμπερίληψη και η ισότιμη συμμετοχή αθλητών με αναπηρία, ενισχύοντας το κοινωνικό αποτύπωμα της διοργάνωσης.

Πέρα από το αγωνιστικό σκέλος, η διοργάνωση αναδεικνύει την Ελλάδα και ιδιαίτερα την Αθήνα ως έναν σύγχρονο προορισμό αθλητικού τουρισμού. Οι συμμετέχοντες και οι συνοδοί τους έχουν την ευκαιρία να συνδυάσουν τη συμμετοχή τους σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα με την εμπειρία της ελληνικής φιλοξενίας, την εξερεύνηση της Αθήνας, αλλά και την επίσκεψη σε κοντινούς νησιωτικούς προορισμούς.

Η σύνδεση του αθλητισμού με τον τουρισμό αποτελεί βασικό στοιχείο της διοργάνωσης, δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία που ξεπερνά τα όρια του αγωνιστικού χώρου.

Σε μια εποχή όπου η σημασία της άσκησης και της ενεργού ζωής είναι πιο επίκαιρη από ποτέ, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Masters Άρσης Βαρών στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: η συμμετοχή, η προσπάθεια και η εξέλιξη δεν έχουν ηλικιακά ή κοινωνικά όρια.

