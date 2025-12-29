Ο Ολυμπιακός εξετάζει τον Κέβιν Ροντρίγκες, σύμφωνα με τουρκικό δημοσίευμα

Ο Ολυμπιακός εμφανίζεται να παρακολουθεί την περίπτωση του Κέβιν Ροντρίγκες, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρει ο Τούρκος δημοσιογράφος Εκρέμ Κονούρ.

Όπως αναφέρεται, ο Ολυμπιακός συγκαταλέγεται σε μια ευρεία λίστα συλλόγων που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον 25χρονο επιθετικό της Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ. Στο ίδιο ρεπορτάζ, ο Κονούρ σημειώνει ότι το όνομα του Ροντρίγκες βρίσκεται επίσης στο στόχαστρο των Μπόκα Τζούνιορς, Ρίβερ Πλέιτ, Παλμέιρας, Ατλέτικο Μινέιρο, Νάπολι, Κόμο, Φιορεντίνα, Τορίνο, Μπολόνια και Πόρτο.

Ο Ροντρίγκες μετακόμισε στο βελγικό σύλλογο το 2023, όταν η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ τον απέκτησε από την Ιντεπεντιέντε ντελ Βάγιε αντί ποσού 4,5 εκατ. ευρώ. Το συμβόλαιό του έχει ισχύ έως το καλοκαίρι του 2027 και προβλέπει οψιόν επέκτασης για ακόμη έναν χρόνο, ενώ τη φετινή σεζόν μετρά 10 γκολ σε 27 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.