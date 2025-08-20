Συμβαίνει τώρα:
Ο Ολυμπιακός ευχαρίστησε τον Μπράουν Ιντέγε για την προσφορά του στην ομάδα

Το μήνυμα των Πειραιωτών για τον άλλοτε επιθετικός της ομάδας που σταμάτησε το ποδόσφαιρο
Ο Ιντέγε με τη φανέλα του Ολυμπιακού
Ο Ιντέγε με τη φανέλα του Ολυμπιακού / Eurokinissi Sports

Ο Μπράουν Ιντέγε ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την ενεργό δράση και ο Ολυμπιακός έκανε σχετική ανάρτηση στα social media, για να ευχαριστήσει τον πρώην ποδοσφαιριστή του.

Έχοντας αγωνιστεί στον Ολυμπιακό για δύο σεζόν, ο Μπράουν Ιντέγε είχε 65 συμμετοχές με 28 γκολ και 10 ασίστ με την ερυθρόλευκη φανέλα, κατακτώντας το νταμπλ του 2015-16.

Οι Πειραιώτες τον ευχαρίστησαν έτσι για την προσφορά του, γράφοντας τα εξής: “Ο Μπράουν Ιντέγε ολοκλήρωσε την επιτυχημένη του καριέρα στο ποδόσφαιρο! Σε ευχαριστούμε για τις όμορφες στιγμές που ζήσαμε μαζί και σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στη συνέχεια!”.

