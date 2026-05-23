Ο Ολυμπιακός ήταν αγριεμένος, ο κόσμος του «τρελαμένος» και η Ρεαλ Μαδρίτης έγινε το τελευταίο εμπόδιο προς την κορυφή της Euroleague

Εντυπωσιακός, πειστικός, κυριαρχικός και νικητής! Ο Ολυμπιακός μετέτρεψε τον ημιτελικό του Final Four με τη Φενέρμπαχτσε σε περίπατο (79-61) και πέρασε με πανηγυρικό τρόπο στον τελικό της Euroleague. Την Κυριακή (24.05.2026, 21:00, Newsit.gr) θα αντιμετωπίσει στο “Telekom Center Athens”τη Ρεάλ Μαδρίτης, στο ματς του τροπαίου!

Με τον τρόπο που αγωνίστηκε, ο Ολυμπιακός βροντοφώναξε ότι θέλει οπωσδήποτε να επιστρέψει στην κορυφή της Euroleague! Οι Πειραιώτες έδειξαν από το πρώτο δευτερόλεπτο του αγώνα ότι ήταν “διψασμένοι” για να πάρουν την πρόκριση στον τελικό του Final Four και δεν άφησαν πολλές ευκαιρίες στη Φενέρμπαχτσε, για να τους αμφισβητήσει.

Με την άμυνα να δίνει την απαιτούμενη ενέργεια στο παιχνίδι των πρωταθλητών Ελλάδας και να “τσακίζει” την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και την επίθεση να κάνει τη δουλειά της, ο Ολυμπιακός πήρε πανάξια το πρώτο χρονικά “εισιτήριο” για τον τελικό του Final Four της Euroleague.

Ο αλάνθαστος Πίτερς (17π. με 3/3), ο τρομερός Βεζένκοφ (16 με 2/4 και 5 ριμπάουντ), πάντα απαραίτητος Ντόρσεϊ (15π. Με 2/6 και 3 ριμπάουντ) και ο συγκλονιστικός Μιλουτίνοφ (13ρ, και 6 πόντοι) έκαναν τους παίκτες του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να περάσουν 40… πολύ δύσκολα λεπτά. Από 10 πόντους πέτυχαν οι Εβάν Φουρνιέ και Τάισον Γουόρντ, που έωβαλαν το δικό τους “λιθαράκι” στην πρόκριση της ομάδας.

Την ίδια στιγμή, ο Ολυμπιακός είχε και ένα ακόμα σημαντικό πλεονέκτημα, που αναμένεται να το έχει -και σε ακόμα πιο μεγάλο βαθμό- και στον τελικό της Κυριακής. Ο κόσμος του ήταν συγκλονιστικός!

Οι φίλοι των Πειραιωτών “έντυσαν” στα ερυθρόλευκα το “T-Center” του Παναθηναϊκού, δημιούργησαν μια εκπληκτική ατμόσφαιρα με τις ιαχές τους και έδωσαν την απαραίτητη ώθηση στους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Οι 14.000 και πλέον οπαδοί του Ολυμπιακού αποθέωσαν την ομάδα τους, την ομάδα που έπαιξε και στον ημιτελικό το καλύτερο μπάσκετ στην Ευρώπη, κάτι που έκανε και στο μεγαλύτερο μέρος της regular season της Euroleague.

Και τώρα, η Ρεάλ Μαδρίτης

Το πιο δύσκολο βήμα έγινε, το επόμενο όμως αναμένεται ακόμα πιο δύσκολο, μιας και θα κρίνει τη χρονιά του Ολυμπιακού στη Euroleague και έναν τίτλο που ο Ολυμπιακός έχει απωλέσει τέσσερις σερί χρονιές που βρίσκεται σε Final Four.

Ο Ολυμπιακός θα παίξει στον τελικό της διοργάνωσης κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης και το ζητούμενο για την ομάδα του Πειραιά είναι να εμφανιστεί το ίδιο σοβαρή αλλά και με το.. μάτι των παικτών να γυαλίζει και πάλι.

Ο Ολυμπιακός θα προπονηθεί στο “T-Center” και θα προετοιμαστεί πνευματικά για ένα μεγάλο τελικό την Κυριακή. Το είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του αμέσως μετά τον ημιτελικό, γνωρίζοντας βέβαια πολύ καλά ότι η πρόκριση επιτεύχθηκε αλλά για να πάρει ο Ολυμπιακός την κούπα θα πρέπει να είναι 100% συγκεντρωμένος και στον μεγάλο τελικό.

Η Ρεάλ Μαδρίτης θα έχει προβλήματα και σε αυτό τον αγώνα. Τελευταίο, αυτό του Γκαρούμπα, ενώ πήγε στο Final Four χωρίς τους Ταβάρες και Λεν. Παραμένει όμως η “Βασίλισσα” του ευρωπαϊκού μπάσκετ, με τη φανέλα της να έχει “ραμμένες” πάνω της 11 Euroleague, κάτι που το κατάλαβε πολύ καλά η Βαλένθια, στον ημιτελικό τους.

Τίποτε δεν θα είναι εύκολο, προκειμένου ο Ολυμπιακός να κατακτήσει την 4η του Euroleague. Στον Ολυμπιακό όμως υπάρχει πίστη στην στο πλάνο του Μπαρτζώκα και στους παίκτες του, για μια ακόμα επιτυχία στο glass floor του “T-Center”. Για την κορυφή της Ευρώπης!