Διαμαντίδης για τον τελικό Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης και τα «παικταρά» που άκουσε από οπαδούς των Πειραιωτών

Ο Δημήτρης Διαμαντίδης μίλησε μετά την πρόκριση του Ολυμπιακού στον τελικό του Final Four της Euroleague -στα κανάλια Novasports- έχρισε φαβορί τους ερυθρόλευκους κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, στο παιχνίδι που θα κρίνει τον τίτλο (24.05.2026, 21:00, Newsit.gr).

Παράλληλα, ο Δημήτρης Διαμαντίδης δήλωσε κολακευμένος για τα ωραία σχόλια που έλαβε από φίλους του Ολυμπιακού στο T-Center.

“Περίμενα ένα πιο δύσκολο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός όμως ήταν σοβαρός, μετρημένος, με σωστές επιλογές. Αντίθετα, η Φενέρ δεν εμφανίστηκε καλά στο γήπεδο και δίκαια κέρδισε ο Ολυμπιακός. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός είναι το μεγάλο φαβορί, αλλά πάντα ένας τελικός, είναι τελικός.

Στα Final Four είναι πολύ σημαντικό να ελέγχεις στα συναισθήματά σου και να είσαι συγκεντρωμένος στο τι έχεις δουλέψει όλες αυτές τις ημέρες. Ο Ολυμπιακός το είχε σε μεγάλο βαθμό και δίκαια πέρασε στον τελικό” δήλωσε ο Legend του Παναθηναϊκού.

Οσο για τα “παικταρά” που του φώναζαν οι φίλοι του Ολυμπιακού: “Είναι κάτι πολύ όμορφο“.