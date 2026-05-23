Σπερς – Θάντερ 108-123: Πήραν πίσω το πλεονέκτημα έδρας με ηγέτη τον Γκίλτζιους-Αλεξάντερ και ιστορικό πάγκο

Απάντηση με break! Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ πέρασαν άνετα από το Σαν Αντόνιο, επικρατώντας 123-108 των Σπερς και παίρνοντας προβάδισμα (2-1) στους τελικούς της Δύσης.

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ είχαν τον έλεγχο από την δεύτερη περίοδο κι έπειτα, χωρίς να απειληθούν σε μεγάλο βαθμό από τους Σαν Αντόνιο Σπερς κι έφτασαν στη σημαντική νίκη, που τους δίνει το… πάνω χέρι στη σειρά.

Ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ ήταν ο ηγέτης των Θάντερ, σημειώνοντας double double, με 26 πόντους (2/4 τρίπονα) και 12 ασίστ.Τον ακολούθησε σε απόδοση ο Τζάρεντ ΜακΚέιν με 24 πόντους (ήταν άστοχος από την περιφέρεια με 2/10 τρίποντα).

Ο Βικτόρ Γουεμπανιαμά πάλεψε για τους Σαν Αντόνιο Σπερς με 26 πόντους (2/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), αλλά δεν ήταν αρκετός. Ο Ντέβιν Βάσελ συνεισέφερε με 20 πόντους (3/6 τρίποντα) και 7 ριμπάουντ.

Να αναφέρουμε ότι οι Θάντερ πήραν σημαντικές βοήθειες από τον πάγκο και συγκεκριμένα 76 πόντους από παίκτες που δεν ξεκίνησαν στην πεντάδα, αριθμός – ρεκόρ στην ιστορία των τελικών σε οποιαδήποτε περιφέρεια.

Η σειρά συνεχίζεται τα ξημερώματα της Δευτέρας ξανά στο Σαν Αντόνιο, με τους Θάντερ να έχουν πλέον το προβάδισμα και τους Σπερς να καλούνται να αντιδράσουν για να μην βρεθούν σε δύσκολη θέση.

Τα δεκάλεπτα: 31-26, 51-56, 84-95, 108-123