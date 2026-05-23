Αθλητικές μεταδόσεις με Μπάγερν – Στουτγκάρδη στον τελικό Κυπέλλου Γερμανίας και Χαλ – Μίντλεσμπρο για την άνοδο στην Premier League

Ο τελικός του Κυπέλλου Γερμανίας, Μπάγερν Μονάχου – Στουτγκάρδη, ο “τελικός” ανόδου στην Premier League, Χαλ – Μίντλεσμπρο και τα ματς για την τελευταία αγωνιστική στη La Liga, ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της του Σαββάτου (23.05.2026).

Οι αθλητικές μεταδόσεις

09:00 COSMOTE SPORT 5 HD ERC Σκανδιναβία, SS2

10:35 COSMOTE SPORT 5 HD ERC Σκανδιναβία, SS3

11:55 COSMOTE SPORT 5 HD ERC Σκανδιναβία, SS4

14:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ IAAF Diamond League Σιαμέν, Κίνα

14:30 Novasports 4HD Ρεάλ Μαδρίτης – Παναθηναϊκός Adidas NextGen EuroLeague Finals

14:30 COSMOTE SPORT 7 HD DTM Ολλανδία, Ζάντβορτ

15:00 Novasports Start WTA 250 Μαρόκο

15:00 Novasports 6HD WTA 500 Στρασβούργο

15:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Αμβούργο

16:00 COSMOTE SPORT 8 HD ATP 250 Γενεύη

16:45 Novasports 4HD Team 3SSB – Μπαρτσελόνα Adidas NextGen EuroLeague Finals

17:30 COSMOTE SPORT 3 HD Χαλ – Μίντλεσμπρο Sky Bet EFL Championship

18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – ΠΑΟΚ Πρωτάθλημα χάντμπολ Α1 Γυναικών

19:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μάλαγα – Μπρέογκαν ACB Liga Endesa

19:00 COSMOTE SPORT 1 HD Μπολόνια – Ίντερ Serie A

19:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Απόλλων Σμύρνης Πόλο Α1 Ανδρών

21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Τριέστε – Μπρέσια Lega Basket Serie A

21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μπάγερν Μονάχου – Στουτγκάρδη Κύπελλο Γερμανίας

21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Λάτσιο – Πίζα Serie A

22:00 Novasports Extra 1 Μαγιόρκα – Οβιέδο La Liga

22:00 Novasports Prime Βαλένθια – Μπαρτσελόνα La Liga

22:00 Novasports Start Εσπανιόλ – Ρεάλ Σοσιεδάδ La Liga

22:00 Novasports 6HD Χιρόνα – Έλτσε La Liga

22:00 Novasports 5HD Χετάφε – Οσασούνα La Liga

22:00 Novasports 4HD Αλαβές – Ράγιο Βαγιεκάνο La Liga

22:00 Novasports 3HD Μπέτις – Λεβάντε La Liga

22:00 Novasports 2HD Θέλτα – Σεβίλλη La Liga

22:00 Novasports 1HD Ρεάλ Μαδρίτης – Μπιλμπάο La Liga