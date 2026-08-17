Αθλητικά

Ο Ολυμπιακός κινείται δυναμικά για την απόκτηση του Κρίστιαν Κάσερες της Τουλούζ

Οι ερυθρόλευκοι προσφέρουν ένα ποσό κοντά στα 9.000.000 ευρώ στη γαλλική ομάδα
Ο Κρίστιαν Κάσερες
Ο Κρίστιαν Κάσερες με τη φανέλα της Τουλούζ/ (AP Photo/Jon Super)
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Ο Ολυμπιακός φαίνεται πως τα έχει βρει σε όλα με τον Κρίστιαν Κάσερες και είναι προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Τουλούζ για να τον κάνει δικό του.

Ο αρχηγός της Εθνικής Βενεζουέλας έχει συμβόλαιο για έναν ακόμα χρόνο με την Τουλούζ και αρνείται να ανανεώσει, οπότε ο Ολυμπιακός θέλει να χτυπήσει στην ανάγκη των Γάλλων να βγάλουν χρήματα από τον παίκτη.

Η Τουλούζ θέλει ένα ποσό κοντά στα 10.000.000 ευρώ, με τον Ολυμπιακό, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, να έχει φτάσει ήδη σε προτάσεις κοντά στα 9.000.000 ευρώ, κάτι που δείχνει ότι είναι πολύ πιθανό να υπάρξει συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Τη σεζόν που προηγήθηκε ο Κάσερες που παίζει εξάρι, οκτάρι και δεκάρι, έπαιξε σε 34 ματς και κατέγραψε 2 γκολ και 5 ασίστ.

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Αθλητικά
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