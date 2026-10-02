Ο Δημήτρης Πέλκας στη θέση του Χρήστου Τζόλη για το Ελλάδα – Γερμανία

Η Εθνική Ελλάδας αφήνει πίσω την ισοπαλία με την Ολλανδία και στρέφει την προσοχή της στο σπουδαίο εντός έδρας παιχνίδι της Κυριακής (4/10/2026) με τη Γερμανία για την 4η αγωνιστική της League A του Nations League.

Από το δεύτερο παιχνίδι με τη Γερμανία στην Τούμπα θα απουσιάζει ο Χρήστος Τζόλης, ο οποίος υπέστη θλάση στον αγώνα με τους Ολλανδούς και επιστρέφει εσπευσμένα στην Αγγλία, προκειμένου να συνεχίσει την αποθεραπεία του με τους ανθρώπους της Άρσεναλ στο Λονδίνο.

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Τη θέση του Χρήστου Τζόλη στη γαλανόλευκη αποστολή πήρε ο Δημήτρης Πέλκας.

Ο μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ κλήθηκε από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για το παιχνίδι με τη Γερμανία και επιστρέφει στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα μετά από έναν χρόνο.

Tελευταία φορά που αγωνίστηκε με τα γαλανόλευκα ήταν στην εντός έδρας ήττα από τη Δανία στις 8 Σεπτεμβρίου του 2025.