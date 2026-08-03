Ο Ολυμπιακός προσφέρει 10.000.000 ευρώ στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας για τον Μπραγκάνσα

Ο Ολυμπιακός θέλει να ενισχύσει τη μεσαία του γραμμή και έχει ξεχωρίσει την περίπτωση του Ντάνιελ Μπραγάνσα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, στην οποία προσφέρει 10.000.000, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Record.

Οι Πορτογάλοι αποκάλυψαν το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον 27χρονο μέσο, που έχει συμβόλαιο με την Σπόρτινγκ Λισαβόνας μέχρι το 2027, με το νεότερο ρεπορτάζ να κάνει λόγο ότι οι Πειραιώτες είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν ένα αστρονομικό ποσό για να τον κάνουν δικό τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ντάνιελ Μπραγκάνσα δεν υπολογίζεται από τον Ρούι Μπόρζες για τη σεζόν που ξεκινάει σε λίγο καιρό και ο Ολυμπιακός θέλει να εκμεταλλευτεί το γεγονός. Ο Πορτογάλος μπορεί να αγωνιστεί με άνεση και στο «8», αλλά και στο «10».

Αγωνίζεται από το 2020 στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας και σε 161 ματς έχει 17 γκολ και 15 ασίστ, ενώ έχει κατακτήσει 3 πρωταθλήματα, 2 Κύπελλα και 1 Λιγκ Καπ Πορτογαλίας. Η αξία του υπολογίζεται στα 12.000.000 με βάση το transfermarkt.