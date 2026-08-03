Κλήρωση Champions League: Οι πιθανοί αντίπαλοι ΑΕΚ και Ολυμπιακού στα πλέι οφ

Η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός θα μάθουν τους αντιπάλους στα πλέι οφ του Champions League στην κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της UEFA στη Νιόν (03/08/26, 13:00).

Οι πιθανοί αντίπαλοι της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού στα πλέι οφ του Champions League είναι γνωστοί με την Ένωση να έχει ρόλο φαβορί σε οποιαδήποτε πιθανή κλήρωση.

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Ο Ολυμπιακός για να δώσει το παρών στα πλέι οφ του Champions League θα πρέπει πρώτα να ξεπεράσει το εμπόδιο της Ναϊμένγκεν στον τρίτο προκριματικό γύρο. Αντίθετα, η ΑΕΚ θα συμμετάσχει δεδομένα στα τελευταία προκριματικά πριν τη League Phase.

Οι ερυθρόλευκοι έχουν δεδομένη θέση στη League Phase του Europa League, ακόμα και σε ενδεχόμενο αποκλεισμό από την ολλανδική ομάδα, όπως και η Ένωση, που λόγω της κατάκτησης του πρωταθλήματος μπαίνει τελευταία στη μάχη των προκριματικών της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Οι πιθανοί αντίπαλοι της ΑΕΚ

Νικητής ζευγαριού Τσέλιε – Αραράτ

Νικητής ζευγαριού Καϊράτ – Λέφσκι Σόφιας

Νικητής ζευγαριού Άαρχους – Σαμπάχ

Βίκινγκ

ΛΑΣΚ

Οι πιθανοί αντίπαλοι του Ολυμπιακού