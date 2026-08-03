Αθλητικά

Κλήρωση Champions League: Οι πιθανοί αντίπαλοι ΑΕΚ και Ολυμπιακού στα πλέι οφ

ΑΕΚ και Ολυμπιακός μπαίνουν στην κλήρωση για τα πλέι οφ της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης
Ο Ζέλσον Μάρτινς
Ο Ζέλσον Μάρτινς κόντρα στην ΑΕΚ/ (ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός θα μάθουν τους αντιπάλους στα πλέι οφ του Champions League στην κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της UEFA στη Νιόν (03/08/26, 13:00).

Οι πιθανοί αντίπαλοι της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού στα πλέι οφ του Champions League είναι γνωστοί με την Ένωση να έχει ρόλο φαβορί σε οποιαδήποτε πιθανή κλήρωση.

Ο Ολυμπιακός για να δώσει το παρών στα πλέι οφ του Champions League θα πρέπει πρώτα να ξεπεράσει το εμπόδιο της Ναϊμένγκεν στον τρίτο προκριματικό γύρο. Αντίθετα, η ΑΕΚ θα συμμετάσχει δεδομένα στα τελευταία προκριματικά πριν τη League Phase.

Οι ερυθρόλευκοι έχουν δεδομένη θέση στη League Phase του Europa League, ακόμα και σε ενδεχόμενο αποκλεισμό από την ολλανδική ομάδα, όπως και η Ένωση, που λόγω της κατάκτησης του πρωταθλήματος μπαίνει τελευταία στη μάχη των προκριματικών της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Οι πιθανοί αντίπαλοι της ΑΕΚ

  • Νικητής ζευγαριού Τσέλιε – Αραράτ
  • Νικητής ζευγαριού Καϊράτ – Λέφσκι Σόφιας
  • Νικητής ζευγαριού Άαρχους – Σαμπάχ
  • Βίκινγκ
  • ΛΑΣΚ

Οι πιθανοί αντίπαλοι του Ολυμπιακού

  • Νικητής ζευγαριού Λιόν – Σπάρτα Πράγας
  • Νικητής ζευγαριού Μπόντο Γκλιμτ – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
180
163
107
93
92
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo