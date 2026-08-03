Αθλητικά

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους κάνει διακοπές στην Κεφαλονιά με την οικογένειά του: «Καλοκαίρι και Ελλάδα, ο τέλειος συνδυασμός»

Ο προπονητής της Φενερμπαχτσέ είναι παντρεμένος με την Ελληνίδα, Άννα Δούκα και περνάει κάθε καλοκαίρι ένα διάστημα στη χώρα μας
Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους
Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους με τη σύζυγό του Άννα Δούκα στην Κεφαλονιά
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Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους απέδειξε για ακόμα μία φορά την αγάπη του για την Ελλάδα, καθώς το φετινό καλοκαίρι επέλεξε την Κεφαλονιά για να απολαύσει τις διακοπές με την οικογένειά του πριν ξεκινήσει μία απαιτητική σεζόν με τη Φενερμπαχτσέ.

Οι δεσμοί του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους με τη χώρα μας είναι άρρηκτοι, καθώς πέρα από το πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό, έχει παντρευτεί και κάνει δύο παιδιά με την Ελληνίδα, Άννα Δούκα και γι’ αυτό πέρασε στην Κεφαλονιά ένα μέρος των διακοπών του.

Ο Λιθουανός προπονητής προχώρησε σε μία ανάρτηση στο instagram γεμάτη Ελλάδα, καθώς ανέβασε πολλές φωτογραφίες με την οικογένειά του στα γαλαζοπράσινα νερά του Ιονίου, αλλά και αρκετά φαγητά τα οποία απόλαυσε.

«Καλοκαίρι και Ελλάδα. Ο τέλειος συνδυασμός», έγραψε στην ανάρτησή του ο προπονητής της Φενερμπαχτσέ.

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Αθλητικά
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