Κλήρωση Europa League: Οι πιθανοί αντίπαλοι ΠΑΟΚ και ΟΦΗ στα πλέι οφ της διοργάνωσης

ΠΑΟΚ και ΟΦΗ μαθαίνουν τους αντιπάλους τους στα πλέι οφ του Europa League στην κλήρωση που θα γίνει στη Νιόν (03/08/26, 14:00).

Ο ΠΑΟΚ θα βρίσκεται στους ισχυρούς της κλήρωσης του Europa League για να αγωνιστεί όμως στα πλέι οφ της διοργάνωσης θα πρέπει πρώτα να ξεπεράσει το εμπόδιο της Άντερλεχτ. Αν δεν τα καταφέρει θα συμμετάσχει στον τελευταίο προκριματικό γύρο του Conference League, στην κλήρωση (03/08/26) του οποίου θα μάθει και τον αντίπαλό του σε περίπτωση αποκλεισμού από τους Βέλγους.

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Ο ΟΦΗ είναι σε πιο ευνοϊκή μοίρα μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας, καθώς έχει εξασφαλισμένη θέση στη League Phase του Conference League και θα δώσει το παρών στην κλήρωση των πλέι οφ του Europa ως ανίσχυρος.

Οι δύο ελληνικές ομάδες δεν μπορούν να τεθούν αντιμέτωπες στη συγκεκριμένη φάση της διοργάνωσης.

Οι πιθανοί αντίπαλοι του ΠΑΟΚ στα πλέι οφ του Europa League

Νικητής ζευγαριού Λαρν – Ιμπέρια

Ηττημένος ζευγαριού Λέφσκι Σόφιας – Καϊράτ

Ηττημένος ζευγαριού Μιάλμπι – Σλόβαν Μπρατισλάβας

Λίλεστρομ

Οι πιθανοί αντίπαλοι του ΟΦΗ στα πλέι οφ της διοργάνωσης