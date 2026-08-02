Ολυμπιακός: Οριστικό το «χρυσό» deal για την πώληση του Αντρέ Λουίς στην Σπόρτινγκ Κάνσας

Το μεγάλο deal του Ολυμπιακού, για την πώληση του Αντρέ Λουίς στην Σπόρτινγκ Κάνσας, ολοκληρώθηκε, με τους Πειραιώτες να βάζουν ένα τεράστιο ποσό στα ταμεία τους!

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την απαραίτητη ανταλλαγή εγγράφων με την ομάδα του MLS, οι απαραίτητες υπογραφές μπήκαν κι έτσι η Σπόρτινγκ Κάνσας ολοκλήρωσε την πιο ακριβή μεταγραφή της ιστορίας της και συνολικά 3η στην ιστορία του αμερικανικού πρωταθλήματος.

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Το τελικό κόστος της μετεγγραφής του Αντρέ Λουίς “κλείδωσε” στα 20.000.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων μπόνους. Στα ταμεία της ΠΑΕ Ολυμπιακός θα μπει το “καθαρό” ποσό των 16.400.000 ευρώ, ενώ στη συμφωνία έχουν συμπεριληφθεί μπόνους επίτευξης στόχων ύψους 3.500.000 ευρώ

Παράλληλα, οι “ερυθρόλευκοι” διατηρούν ένα σημαντικό, μεταβαλλόμενο ποσοστό μεταπώλησης που αγγίζει το 20%, το οποίο θα εξαρτηθεί από το πιθανό μελλοντικό ποσό πώλησης του παίκτη.

Όσον αφορά τον ίδιο στον ποδοσφαιριστή, ο Αντρέ Λουίς έχει ήδη δώσει τα χέρια με την ομάδα του Κάνσας για ένα ηγεμονικό, πενταετές συμβόλαιο, το οποίο θα του αποφέρει ετησίως πάνω από 1.300.000 ευρώ.

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Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ αναμένεται να αναχωρήσει για τις ΗΠΑ άμεσα (Δευτέρα ή Τρίτη), προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, να βάλει την υπογραφή του και να ενσωματωθεί στη Σπόρτινγκ Κάνσας.

Το τελευταίο διάστημα, ο Βραζιλιανός άσος ακολουθούσε περισσότερο πρόγραμμα συντήρησης στις προπονήσεις του Ολυμπιακού, εν αναμονή των τυπικών εξελίξεων. Το βράδυ του Σαββάτου ενημερώθηκε επίσημα για την οριστικοποίηση της μετεγγραφής και ξεκίνησε να… φτιάχνει βαλίτσες.

Πριν πει “αντίο” στον Ολυμπιακό, ο Αντρέ Λουίς οργάνωσε την Κυριακή (02.08.2026) ένα αποχαιρετιστήριο πάρτι, προκειμένου να γιορτάσει τη μετεγγραφή του και κλείσε με χαρούμενο τρόπο την παρουσία του στους Πειραιώτες.