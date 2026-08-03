Αθλητικά

Με τις κληρώσεις των Champions, Europa και Conference League οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και ΟΦΗ μαθαίνουν τους αντιπάλους τους στα πλεί οφ των ευρωπαϊκών διοργανώσεων
Ο Γιόβιτς
Ο Γιόβιτς κόντρα στον Ολυμπιακό/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
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Στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας ξεχωρίζουν οι κληρώσεις των Champions, Europa και Conference League, όπου οι ελληνικές ομάδες θα μάθουν τους αντιπάλους τους στα πλέι οφ.

Οι αθλητικές μεταδόσεις

13:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κλήρωση UEFA Champions League

14:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κλήρωση UEFA Europa League

15:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κλήρωση UEFA Conference League

18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μόντρεαλ

19:30 Novasports 6HD WTA 1000 Τορόντο

21:30 Novasports 6HD WTA 1000 Τορόντο

21:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μόντρεαλ

21:30 COSMOTE SPORT 1 HD Σέλτικ – Νταντί Scottish Premiership

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Αθλητικά
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