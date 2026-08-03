Με τις κληρώσεις των Champions, Europa και Conference League οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας ξεχωρίζουν οι κληρώσεις των Champions, Europa και Conference League, όπου οι ελληνικές ομάδες θα μάθουν τους αντιπάλους τους στα πλέι οφ.
Οι αθλητικές μεταδόσεις
13:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κλήρωση UEFA Champions League
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
14:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κλήρωση UEFA Europa League
15:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κλήρωση UEFA Conference League
18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μόντρεαλ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
19:30 Novasports 6HD WTA 1000 Τορόντο
21:30 Novasports 6HD WTA 1000 Τορόντο
21:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μόντρεαλ
21:30 COSMOTE SPORT 1 HD Σέλτικ – Νταντί Scottish Premiership