Με τις κληρώσεις των Champions, Europa και Conference League οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

10:02 03.08.26

Ο Παναθηναϊκό θα πρέπει να ξεπεράσει το εμπόδιο της ΤΣΣΚΑ 1948 για να δώσει το παρών στα πλέι οφ, ενώ ο ΠΑΟΚ να αποκλειστεί από την Άντερλεχτ