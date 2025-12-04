Αθλητικά

Ο Πάμπλο Λάσο φαβορί να αναλάβει την Παρτιζάν

Μετά το "ναυάγιο" στις συζητήσεις με τον Αντρέα Τρινκιέρι, οι Σέρβοι εξετάζουν την περίπτωση του Ισπανού προπονητή
Ο Πάμπλο Λάσο
Ο Πάμπλο Λάσο (ΦΩΤΟ ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)

Η Παρτιζάν προσπαθεί να βρει τον επόμενο προπονητή που θα αναλάβει το δύσκολο έργο να διαδεχθεί τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο της ομάδας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του σέρβικου Sportal, ο Πάμπλο Λάσο είναι ο επικρατέστερος διάδοχος του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς στον πάγκο της Παρτίζαν, μετά το “ναυάγιο” με τον Αντρέα Τρινκιέρι.

Όπως αναφέρουν οι Σέρβοι, στο τραπέζι έπεσε και το όνομα του Χοαν Πενιαρόγια, που αποδεσμεύτηκε από την Μπαρτσελόνα, όμως η πιο ρεαλιστική περίπτωση είναι αυτή του πρώην τεχνικού της Μπασκόνια, της Μπάγερν, και της Ρεάλ Μαδρίτης, Πάμπλο Λάσο, ο οποίος έχει κατακτήσει 2 Euroleague, όντας ο κορυφαίος προπονητής στην Ευρώπη το 2015 και το 2018. 

Η Παρτιζάν θα παραταχθεί στον αγώνα με την Μπάγερν Μονάχου στο Βελιγράδι με υπηρεσιακό τεχνικό και στη συνέχεια αναμένεται να προχωρήσει την υπόθεση του Ισπανού προπονητή.

