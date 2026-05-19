Γιασικεβίτσιους για τον κόσμο του Παναθηναϊκού που θα βρεθεί στο Final Four: Σίγουρα δεν θα υποστηρίξουν τον Ολυμπιακό

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους μίλησε για το Final Four της Euroleague στην Αθήνα, δηλώντας ότι σίγουρα οι οπαδοί του Παναθηναϊκού που θα βρεθούν στο γήπεδο δεν θα υποστηρίξουν τον Ολυμπιακό.

Η Φενέρμπαχτσε αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της Euroleague στην Αθήνα την Παρασκευή (22/5/2026, 18:00) και για πολλούς ο νικητής αυτού του αγώνα, θα είναι και ο νέος πρωταθλητής Ευρώπης.

Ο προπονητής των Τούρκων και υπερασπιστής του τίτλου, Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, μιλώντας στο S Sport, εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι φίλοι του Παναθηναϊκού που θα βρεθούν στο γήπεδο δεν θα υποστηρίξουν τον Ολυμπιακό.

Panathinakos’un elenmesiyle ilgili açığa çıkan biletler hakkında



Didem Gürser: “Panathinaikos taraftarı yine gelip maçları izlerse, kesinlikle efsaneleri Saras’a destek verirler.”



Saras Jasikevicius: “Evet, kesin olan bir şey varsa Olympiacos’u desteklemeyecekleridir. ”



… pic.twitter.com/5t69gKnplJ — Souvess (@souvess) May 19, 2026

Η δημοσιογράφος είπε στον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους ότι ο κόσμος του Παναθηναϊκού που θα βρεθεί στο Telekom Center θα υποστηρίξει τον θρύλο του, Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, με τον Λιθουανό προπονητή να απαντά χαμογελώντας: “Σίγουρα δεν θα υποστηρίξουν τον Ολυμπιακό”.