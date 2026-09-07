Ο Παναθηναϊκός δεν θα πάει σε συνάντηση στην ΕΟΚ για τη διαιτησία

Η ΕΟΚ κάλεσε τις ομάδες στα γραφεία της για να συζητήσουν για τη διαιτησία των αγώνων της Greek Basketball League και του Κυπέλλου Ελλάδας, με τον Παναθηναϊκό να αρνείται να παρευρεθεί.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε… ανοιχτή κόντρα με την ΕΟΚ και έτσι αρνήθηκε την πρόσκληση της ΕΟΚ για τη συζήτηση για τη διαιτησία, έχοντας στο παρελθόν καταθέσει το πλάνο του για επαγγελματίες διαιτητές.

Από εκεί και πέρα, η συνάντηση της Ομοσπονδίας με τους εκπροσώπους των ομάδων θα γίνει σε… δόσεις, αφού την αρχή θα κάνουν Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Άρης και ΑΕΚ, για να ακολουθήσουν Προμηθέας Πάτρας, Περιστέρι, Μύκονος Betsson, Ηρακλής και Κολοσσός, ενώ στο τελευταίο γκρουπ θα βρίσκονται η Kαρδίτσα, το Μαρούσι, ο Βίκος Ιωαννίνων και η Δόξα Λευκάδας.