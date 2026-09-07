Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Πρώτη προπόνηση για τον Ντιέγκο Κόστα, την Τρίτη τα νεότερα για τον Δημήτρη Γιαννούλη

Τα νέα από την προπόνηση του ΠΑΟΚ
Ο Ντιέγκο Κόστα
Ο Ντιέγκο Κόστα στην άφιξή του στην Ελλάδα (ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΡΥΨΑΝΗΣ/EUROKINISSI)
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Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στις προπονήσεις μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό στη Super League, με τον Ντιέγκο Κόστα να προπονείται για πρώτη φορά με τους νέους του συμπαίκτες στη Νέα Μεσημβρία.

Ο Ντιέγκο Κόστα θα προσπαθήσει να τεθεί το συντομότερο δυνατό στη διάθεση του νέου του προπονητή στον ΠΑΟΚ, ο οποίος και έχει να αντιμετωπίσει ακόμη αρκετές απουσίες, με τους Μεϊτέ, Λουσέ, Χατζηδιάκο και Ντεσπόντοφ να παραμένουν εκτός. Τραυματίας είναι πλέον και ο Γιαννούλης, ο οποίος και θα κάνει αύριο Τρίτη (08/09/26) μαγνητική τομογραφία.

Η ενημέρωση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Στο αθλητικό κέντρο της Νέας Μεσημβρίας επέστρεψαν το απόγευμα της Δευτέρας οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, μία ημέρα μετά την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ.

Το πρόγραμμα ήταν χωρισμένο ανάλογα με τον χρόνο συμμετοχής τους και περιλάμβανε rondopassing game, παιχνίδι κατοχής και παιχνίδι μικρού χώρου.

Οι ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν στο κυριακάτικο παιχνίδι ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας και αποκατάστασης στην πισίνα, ενώ οι υπόλοιποι προπονήθηκαν κανονικά στο γήπεδο. Την πρώτη του προπόνηση μαζί με τους νέους του συμπαίκτες πραγματοποίησε ο Ντιέγκο Κόστα , ο οποίος συμμετείχε στο κανονικό πρόγραμμα της ομάδας.

Όσον αφορά το ιατρικό δελτίο, οι Μεϊτέ, Λουσέ, Χατζηδιάκος και Σαρρής ακολούθησαν πρόγραμμα θεραπείας, ενώ ο Ντεσπόντοφ συνέχισε το ατομικό του πρόγραμμα.

Ο Δημήτρης Γιαννούλης, ο οποίος αποχώρησε με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού, αναμένεται να υποβληθεί την Τρίτη σε μαγνητική τομογραφία προκειμένου να εξακριβωθεί το μέγεθος της ζημιάς που υπέστη, καθώς και το διάστημα της απουσίας του.

Η επόμενη προπόνηση του ΠΑΟΚ είναι προγραμματισμένη για το πρωί της Τετάρτης (09.09).

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