Αθλητικά

Ολυμπιακός: Ο Λορέντσο Πιρόλα υπέστη θλάση ελαφριάς μορφής και θα χάσει τους αγώνες με Βόλο και ΟΦΗ

Στόχος του Ιταλού αμυντικού να προλάβει το παιχνίδι με τη Γιαγκελόνια στο Europa League
Ο Πιρόλα
Ο Πιρόλα σε αγώνα του Ολυμπιακού (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
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Δεν έχουν τέλος τα προβλήματα για τον Ολυμπιακό, αφού μετά τους Ελ Κααμπί και Ρόκα, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν μπορεί να υπολογίζει για τα επόμενα παιχνίδια και τον Λορέντζο Πιρόλα.

Οι εξετάσει του Λορέντζο Πιρόλα έδειξαν ότι ο αμυντικός του Ολυμπιακού έχει υποστεί θλάση και θα χάσει τα ματς με Βόλο και ΟΦΗ, που ακολουθούν σε Superbet Κύπελλο Ελλάδας και Super League αντίστοιχα.

Η θλάση του Ιταλού στόπερ είναι όμως ελαφριάς μορφής και έτσι θα το “παλέψει” για να προλάβει το πρώτο παιχνίδι των Πειραιωτών με τη Γιαγκελόνια, για τη League Phase του Europa League.

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Αθλητικά
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