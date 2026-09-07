Ο Ελ Αραμπί επισκέφθηκε τον Ελ Κααμπί στο νοσοκομείο

Ο τραυματισμός του Αγιούμπ Ελ Κααμπί στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με το Βόλο έχει “παγώσει” το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά ο Μαροκινός επιθετικός έχει τους πάντες στο πλευρό του, όπως φάνηκε και από την επίσκεψη του Γιουσέφ Ελ Αραμπί.

Μετά τον Βαγγέλη Μαρινάκη, αλλά και τον Αζεντίν Ουναΐ του Παναθηναϊκού, ήταν η σειρά ενός θρύλου του Ολυμπιακού να βρεθεί δίπλα στον Αγιούμπ Ελ Κααμπί στο κρεβάτι του νοσοκομείου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο συμπατριώτης του αρχισκόρερ του Ολυμπιακού στην Ευρώπη, αγωνίζεται και πάλι στην Ελλάδα, για λογαριασμό του Μαρκό στη Super League 2 και έτσι βρήκε την ευκαιρία να τον επισκεφθεί στο νοσοκομείο.