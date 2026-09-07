Ο ΠΑΟΚ συμφώνησε με τον Κρίστιαν Γιάκιτς

Ο Κρίστιαν Γιάκιτς είναι ο εκλεκτός του ΠΑΟΚ για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής της ομάδας του Αλέσιο Λίσι και φαίνεται ότι υπήρξε συμφωνία με τον παίκτη για να φορέσει τα ασπρόμαυρα του “δικεφάλου του Βορρά”.

Ο ΠΑΟΚ τα βρήκε και με την Άουγκσμπουργκ για τη μετεγγραφή του 29χρονου Κροάτη μέσου και έτσι, ο Κρίστιαν Γιάκιτς αναμένεται άμεσα στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στους Θεσσαλονικείς.

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Ο Γιάκιτς θα βρίσκεται στη συμπρωτεύουσα το πρωί της Τρίτης (8/9/26 στις 11:15) και θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις για να υπογράψει στον ΠΑΟΚ και να ανακοινωθεί από τη νέα του ομάδα, ώστε να ενσωματωθεί στη συνέχεια στις προπονήσεις του Αλέσιο Λίσι.

Ο Γιάκιτς ξεχώρισε στη Ντινάμο Ζάγκρεμπ και τα τελευταία χρόνια αγωνιζόταν στη Γερμανία με Άιντραχτ Φρανκφούρτης και Άουγκσμπουργκ.