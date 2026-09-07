Ο Χρήστος Τζόλης έχει «τρελάνει» τους Άγγλους: Το Atheltic ανέλυσε τον τρόπο που ξεχωρίζει με την Άρσεναλ στην Premier League

Ο Χρήστος Τζόλης έχει κερδίσει με την αξία του φανέλα βασικού στην πρωταθλήτρια Αγγλίας, Άρσεναλ και μετά την ασίστ στο νικητήριο γκολ κόντρα στην Τσέλσι στην Premier League, βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο.

Ο Μικέλ Αρτέτα τον αποθέωσε ξανά για την εμφάνισή του στο Άρσεναλ – Τσέλσι, ενώ το «Athletic» ανέλυσε τον τρόπο που αγωνίζεται και το… κόλπο που τον έχει κάνει να ξεχωρίζει μέχρι στιγμής στην Premier League.

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Σε ειδική ανάρτησή του στα social media, το κορυφαίο βρετανικό Μέσο αναφέρει χαρακτηριστικά: “Παρατήρησες το κόλπο που χρησιμοποίησε ο Χρήστος Τζόλης για να βοηθήσει στην προετοιμασία του νικητήριου γκολ της Άρσεναλ κόντρα στην Τσέλσι;”. Και στη σχετική ανάλυση δείχνει ότι η ασίστ στο ντέρμπι του Λονδίνου μοιάζει πολύ με μία αντίστοιχη στο Community Shield κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι.

Did you notice the trick Christos Tzolis used to help set-up Arsenal's winner against Chelsea?



🎙️ @Jon_Mackenzie pic.twitter.com/tvnXh3MjZl — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) September 7, 2026

Πρόκειται για ένα από τα πλεονεκτήματα στον τρόπο παιχνιδιού του Έλληνας επιθετικού, ο οποίος και έχει ήδη καταφέρει να γίνει επιδραστικός για την ομάδα του, η οποία είναι το φαβορί για το back to back στην Premier League.