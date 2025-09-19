Ο Παναθηναϊκός έφτασε στο Σίδνεϊ και φωτογραφήθηκε μπροστά από την Όπερα

Έχοντας ολοκληρώσει τις “υποχρεώσεις” του στη Μελβούρνη, ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στο Σίδνεϊ, για το υπόλοιπο της παρουσίας του στην Αυστραλία, για το 7ο τουρνουά “Παύλος Γιαννακόπουλος”.

Ο μπασκετικός Παναθηναϊκός μετέβη στο στο Σίδνεϊ με πτήση τσάρτερ -με… συνεπιβάτη την Παρτιζάν- και το μεσημέρι της Κυριακής στις 12:00 ώρα Ελλάδας, θα αντιμετωπίσει σε μια ακόμη φιλική αναμέτρηση, την Αδελαΐδα 36ers.

Με την άφιξή τους στο Σίδνεϊ, οι “πράσινοι” -αλλά και η ομάδα του Ζέλικο Ομοράντοβιτς- φωτογραφήθηκαν μπροστά από το σύμβολό της πόλης, την Opera! Υπενθυμίζουμε ότι επικεφαλής της αποστολής του Παναθηναϊκού είναι η Δέσποινα Γιαννακοπούλου.

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού δεν έκρυψαν τον θαυμασμό τους για τις πρώτες εικόνες που αντίκρισαν. Από το μεσημέρι, όμως, πέφτουν και πάλι… στη δουλειά, δεδομένου ότι θα προπονηθούν για πρώτη φορά οι 12 διαθέσιμοι παίκτες, πλην δηλαδή όσων έμειναν πίσω (Σορτς, Λεσόρ, Γκριγκόνις, Όσμαν) στην Αθήνα.

Από σήμερα (19.09.2025) μπαίνει στην προπόνηση και ο Ρισόν Χολμς που είναι έτοιμος και θα ντεμπουτάρει κόντρα στην Αδελαΐδα.