Ο Παναθηναϊκός επενδύει στο μέλλον με τον 16χρονο Ιάσωνα Βαρβαρίτη

Ο Παναθηναϊκός φροντίζει για το παρόν αλλά και για το μέλλον του, με τους πράσινους να είναι έτοιμοι να κάνουν δικό τους τον 16χρονο φόργουορντ, Ιάσωνα Βαρβαρίτη.

Μετά την ανακοίνωση της απόκτησης των τριών 19χρονων Γιώργου Μακαρατζή, Μανώλη Μουτάφη και Ανδρέα Παναγιωτόπουλου, ο Παναθηναϊκός συνεχίζει στην ίδια κατεύθυνση, εξετάζοντας τον Ιάσωνα Βαρβαρίτη, ο οποίος είναι ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντου του ελληνικού μπάσκετ.

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Συγκεκριμένα οι πράσινοι είναι μία ανάσα από την απόκτηση του 16χρονου, ο οποίος αγωνιζόταν στα Εκπαιδευτήρια “Πλάτων”.

Ο νεαρός άσος (γεννημένος το 2010, ύψος 2.02μ) είναι διεθνής με την Εφήβων και αγωνίστηκε ε στο τουρνουά “GEN A STARS U16” της ΕΟΚ, όπου είχε 17.6 πόντους, 7.6 ριμπάουντ, 2.9 ασίστ και 1.7 κλεψίματα μέσο όρο.

Στόχος των ανθρώπων του «τριφυλλιού» είναι να δημιουργήσουν μια ισχυρή δεξαμενή Ελλήνων παικτών με προοπτική.