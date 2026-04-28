Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου: Πρώτη «τιτανομαχία» στα ημιτελικά του Champions League

Η ώρα για τα ημιτελικά του Champions League έφθασε, με την αρχή να γίνεται με μία “τιτανομαχία” στο Παρίσι, όπου η Παρί Σεν Ζερμέν θα υποδεχθεί στο πρώτο παιχνίδι την Μπάγερν Μονάχου.

Με φόρα από την περσινή κατάκτηση του Champions League, η Παρί Σεν Ζερμέν έκανε φέτος… παρέλαση στη διοργάνωση και προκρίθηκε με δύο νίκες επί της Λίβερπουλ στα ημιτελικά, αλλά πλέον θα βρεθεί απέναντι σε ένα από τα φαβορί για τον… εκθρονισμό της, την Μπάγερν Μονάχου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι “Βαυαροί” έχουν ήδη εξασφαλίσει την κατάκτηση του πρωταθλήματος στη Γερμανία και έδειξαν σε εξαιρετική κατάσταση και στο Champions League, αποκλείοντας με τη σειρά τους, με δύο νίκες, τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η Μπάγερν Μονάχου νίκησε όμως και την ίδια την Παρί Σεν Ζερμέν, με 2-1, στο μεταξύ τους παιχνίδι στη League Phase της διοργάνωσης και έτσι όλα θεωρούνται “ανοιχτά” ενόψει της πρώτης “μονομαχίας” των δύο ομάδων στα ημιτελικά του Champions League.

Οι πιθανές ενδεκάδες

Παρί Σεν Ζερμέν (Ενρίκε): Σαφόνοφ, Χακίμι, Μαρκίνιος, Πάτσο, Μέντες, Εμερί, Βιτίνια, Νέβες, Ντουέ, Ντεμπελέ, Κβαρατσχέλια.

Μπάγερν Μονάχου (Κομπανί): Νόιερ, Στάνισιτς, Ουπαμεκανό, Τα, Λάιμερ, Κίμιχ, Πάβλοβιτς, Ολίσε, Μουσιάλα, Ντίας, Κέιν.