Αθλητικά

Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου: Πρώτη «τιτανομαχία» στα ημιτελικά του Champions League

Παρί Σεν Ζερμέν και Μπάγερν Μονάχου θα «παλέψουν» για την πρόκριση στο μεγάλο τελικό
Ημιτελικά Champions League
22:00 - Cosmote Sport 1 HD - Newsit.gr
Ο Κέιν σε αγώνα της Μπάγερν Μονάχου / REUTERS/Kai Pfaffenbach

Η ώρα για τα ημιτελικά του Champions League έφθασε, με την αρχή να γίνεται με μία “τιτανομαχία” στο Παρίσι, όπου η Παρί Σεν Ζερμέν θα υποδεχθεί στο πρώτο παιχνίδι την Μπάγερν Μονάχου.

Με φόρα από την περσινή κατάκτηση του Champions League, η Παρί Σεν Ζερμέν έκανε φέτος… παρέλαση στη διοργάνωση και προκρίθηκε με δύο νίκες επί της Λίβερπουλ στα ημιτελικά, αλλά πλέον θα βρεθεί απέναντι σε ένα από τα φαβορί για τον… εκθρονισμό της, την Μπάγερν Μονάχου.

Οι “Βαυαροί” έχουν ήδη εξασφαλίσει την κατάκτηση του πρωταθλήματος στη Γερμανία και έδειξαν σε εξαιρετική κατάσταση και στο Champions League, αποκλείοντας με τη σειρά τους, με δύο νίκες, τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η Μπάγερν Μονάχου νίκησε όμως και την ίδια την Παρί Σεν Ζερμέν, με 2-1, στο μεταξύ τους παιχνίδι στη League Phase της διοργάνωσης και έτσι όλα θεωρούνται “ανοιχτά” ενόψει της πρώτης “μονομαχίας” των δύο ομάδων στα ημιτελικά του Champions League.

Οι πιθανές ενδεκάδες

Παρί Σεν Ζερμέν (Ενρίκε): Σαφόνοφ, Χακίμι, Μαρκίνιος, Πάτσο, Μέντες, Εμερί, Βιτίνια, Νέβες, Ντουέ, Ντεμπελέ, Κβαρατσχέλια.

Μπάγερν Μονάχου (Κομπανί): Νόιερ, Στάνισιτς, Ουπαμεκανό, Τα, Λάιμερ, Κίμιχ, Πάβλοβιτς, Ολίσε, Μουσιάλα, Ντίας, Κέιν.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo