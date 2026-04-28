Χειρουργήθηκε ο Κώστας Σλούκας και επιστρέφει σε 3 εβδομάδες για τον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός έχασε τον Κώστα Σλούκα για τα παιχνίδια με τη Βαλένθια στα πλέι οφ της Euroleague, αφού ο αρχηγός του “τριφυλλιού” υπέστη ρήξη μηνίσκου και έτσι χρειάστηκε να περάσει την πόρτα του χειρουργείου.

Ο Κώστας Σλούκας έκανε την επέμβαση στο γόνατό του, το πρωί της Τρίτης 28 Απριλίου 2026, με τον επικεφαλής του ιατρικού τιμ της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννη Τριανταφυλλόπουλο, να κάνει το χειρουργείο.

Ο αρχηγός της ομάδας του Εργκίν Αταμάν θα ξεκινήσει έτσι άμεσα αποθεραπεία, για να καταφέρει να επιστρέψει το συντομότερο δυνατό στην αγωνιστική δράση. Ο Σλούκας εκτιμάται ότι θα χρειαστεί να μείνει εκτός για τρεις εβδομάδες και θα “παλέψει” να προλάβει το Final 4 της Euroleague, αν οι “πράσινοι” προκριθούν σε αυτό.