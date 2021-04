Ο Μουκτάρ Ντιακαμπί φέρεται να δέχθηκε ρατσιστική “επίθεση” στο παιχνίδι Καντίθ – Βαλένθια, από τον πρώην παίκτη της ΑΕΚ, Χουάν Κάλα, και ο Παναθηναϊκός στήριξε δημόσια τον Γάλλο ποδοσφαιριστή.

Το συμβάν οδήγησε αρχικά στην αποχώρηση των “νυχτερίδων” από το γήπεδο, ενώ από την Ισπανία ξεκίνησε ένα “κύμα” συμπαράστασης στον Ντιακαμπί, με την “πράσινη” ΠΑΕ να συμμετάσχει σε αυτό μέσα από τα social media.

«Για εμάς, το μήνυμα είναι ένα και δυνατό: όλοι μαζί στεκόμαστε απέναντι στον ρατσισμό», έγραψε ο Παναθηναϊκός στο twitter, όπου ανέβασε και σχετική φωτογραφία με τον Γάλλο άσο της Βαλένθια.

For us the message is a very strong one: Together we stand against racism. @valenciacf #Panathinaikos #NoToRacism pic.twitter.com/0HyiOQHYQ4