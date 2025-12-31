Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Αλεξάντερ Γερεμέγιεφ – Η φανέλα που επέλεξε ο Σουηδός φορ

Ο Αλεξάντερ Γερεμέγιεφ είναι πλέον κι επίσημα παίκτης του ΠΑΟΚ, καθώς ανακοινώθηκε η απόκτησή τους από την ομάδα της Θεσσαλονίκης, με συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Ο ΠΑΟΚ πήρε ως ελεύθερο τον Γιερεμέγεφ από τον Παναθηναϊκό και ανακοίνωσε τη μετεγγραφή του με ένα… επικό video, στο οποίο αποκαλύπτει και τη νέα του φανέλα, με το νούμερο 19.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Αλεξάντερ Γερεμέγιεφ με ελεύθερη μεταγραφή. Ο ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Δικέφαλο μέχρι τις 30.06.2027. Ο Αλεξάντερ Γερεμέγιεφ γεννήθηκε στις 12 Οκτωβρίου 1993 στην Κουνγκσμπάκα της Σουηδίας και ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία στα τμήματα υποδομής της Tölö και κατόπιν της Örgryte, όπου έκανε και τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα.