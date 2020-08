Την “πρώτη” του εμφάνιση για τη νέα αγωνιστική σεζόν παρουσίασε ο ΠΑΟΚ, από τους λογαριασμούς του στα social media.

Τη βασική φανέλα της ομάδας για τη νέα ποδοσφαιρική σεζόν, παρουσίασε την Τρίτη (18.08.2020) η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, με τους Πέλκα, Σβαμπ, Ζαμπά και Μιχαηλίδη να κάνουν τα… μοντέλα.

Η φανέλα είναι χωρίς γιακά και έχει περισσότερες και πιο λεπτές ρίγες, σε σχέση με αυτή που φορούσαν οι παίκτες την περασμένη αγωνιστική χρονιά.

Our colours. Our stripes. Our shirt. This is our Home Kit for Season 2020-21 #PAOK #RiseUp pic.twitter.com/3ZKvIf1Cme