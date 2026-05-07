Record: «Ο Παναθηναϊκός θέλει το δανεισμό του Γιώργου Βαγιαννίδη από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας»

Θετική εμφανίζεται και η πορτογαλική ομάδα σε ένα τέτοιο σενάριο
Ο Γιώργος Βαγιαννίδης με τη φανέλα της Σπόρτινγκ / EPA/RODRIGO ANTUNES
Ο Γιώργος Βαγιαννίδης δεν έχει καταφέρει να εξασφαλίσει θέση βασικού στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας και ο Παναθηναϊκός εμφανίζεται έτοιμος να το εκμεταλλευτεί για να τον φέρει πίσω στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την πορτογαλική Record, ο Παναθηναϊκός έχει ήδη κάνει “κρούση” στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας για το δανεισμό του Γιώργου Βαγιαννίδη και οι Πορτογάλοι δεν είναι αρνητικοί σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ώστε να επανέλθει σε φουλ φόρμα ο διεθνής Έλληνας μπακ.

Στην πρώτη του σεζόν στην Πορτογαλία, ο πρώην παίκτης του “τριφυλλιού” αγωνίστηκε σε 30 ματς, αλλά κυρίως ως αλλαγή, έχοντας 7 ασίστ με τη φανέλα της νέας του ομάδας. Η ρήτρα του δε, είναι στα 80 εκατομμυρίων ευρώ, με συμβόλαιο μέχρι το 2030, αλλά ο δανεισμός του ίσως αποτελέσει μία λύση ικανοποιητική για όλους.

