Ρίτας – Τενερίφη 87-69: Οι Λιθουανοί έκαναν την έκπληξη και προκρίθηκαν στον τελικό του Basketball Champions League

Μπορεί η Τενερίφη να ήταν στα χαρτιά το μεγάλο φαβορί του πρώτου ημιτελικού του Final Four του Basketball Champions League, ωστόσο η Ρίτας ήταν με διαφορά η καλύτερη ομάδα στο παρκέ, με τους Λιθουανούς να κάνουν την έκπληξη και να επικρατούν άνετα με 87-69 των Ισπανών.

Κόντρα στα προγνωστικά, η εξαιρετική Ρίτας έκανε επίδειξη δύναμης στον πρώτο χρονικά ημιτελικό του Basketball Champions League και έκλεισε θέση στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου (9/5/2026), όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ΑΕΚ – Μάλαγα.

Οι Λιθουανοί είχαν τον έλεγχο του αγώνα από την αρχή μέχρι το τέλος, ανέβασαν τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα στις αρχές της τέταρτης περιόδου και έφτασαν άνετα στη νίκη.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Χάρντινγκ με 29 πόντους, 5 ασίστ και 3 ριμπάουντ. Από πλευράς ηττημένων, ξεχώρισε ο 43χρονος Χουέρτας με 21 πόντους και 5 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 18-17, 40-34, 62-53,