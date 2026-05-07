Το Νορθ Καρολάινα θέλει «δίδυμο» Νεοκλή Αβδάλα με Αλέξανδρο Σαμοντούροφ τη νέα σεζόν στο NCAA

Ο Νεοκλής Αβδάλας άλλαξε ομάδα στο NCAA και θα συνεχίσει στο Νορθ Καρολάινα, το οποίο και έχει βάλει στο… μάτι και έναν ακόμη Έλληνα, τον Αλέξανδρο Σαμοντούροφ του Παναθηναϊκού.

Το θρυλικό Νορθ Καρολάινα του Μάικλ Τζόρνταν στοχεύει ψηλά τη νέα σεζόν και έχει πλέον προπονητή, τον πρωταθλητή του NBA, Μάικλ Μαλόουν, ψάχνοντας και την ενίσχυση του ρόστερ του, με ελληνικό δίδυμο, τους Νεοκλή Αβδάλα και Αλέξανδρο Σαμοντούροφ.

Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού δεν ήθελε την περασμένη σεζόν να ακούσει προτάσεις από το NCAA, αλλά η δελεαστική προοπτική του Νορθ Καρολάινα, μπορεί να του αλλάξει την άποψη, με δεδομένο ότι σκοπεύει να δηλώσει συμμετοχή και στο ντραφτ του NBA.