Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα ή την Θέλτα στα playoffs του Europa League

Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε μέσα στην έδρα της Λιόν, άντεξε με αριθμητικό μειονέκτημα, ισοφάρισε τους Γάλλους, αλλά “λύγισε” στο τελευταίο δεκάλεπτο, γνωρίζοντας την ήττα με σκορ 4-2, στο φινάλε της League Phase του Europa League.

Ο ΠΑΟΚ έμεινε έτσι στους 12 βαθμούς και τερμάτισε στην 17η θέση της League Phase. Ο αντίπαλος της ομάδας του Ραζβάν Λουτσέσκου στα playoffs θα είναι είτε ο Ερυθρός Αστέρας είτε η Θέλτα, κάτι που μάθει στην κλήρωση της Παρασκευής (30.01.2026, 14:00).

Σε περίπτωση που πάρει το “εισιτήριο” για τη φάση των “16”, αντίπαλος του ΠΑΟΚ θα είναι είτε η Λιόν είτε η Άστον Βίλα.