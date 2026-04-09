Ο Πάπας Λέων συνάντησε τους Harlem Globetrotters στο Βατικανό και έμαθε κόλπα με την μπάλα του μπάσκετ

Ο Ποντίφικας δέχθηκε για δώρο μια φανέλα της θρυλικής ομάδας
Στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας τους για τα 100 χρόνια ύπαρξής τους και έχοντας περάσει πριν από λίγες ημέρες από την Αθήνα και το “T-Center” οι Harlem Globetrotters βρέθηκαν στην Ιταλία. Με την ευκαιρία του προγραμματισμένου της σόου στη Ρώμη την Πέμπτη 9 Απριλίου, αντιπροσωπεία της θρυλικής ομάδας βρέθηκε σήμερα (09.04.2026) στο Βατικανό και συναντήθηκε με τον Πάπα Λέων XIV.

Ο χαμογελαστός Πάπας υποδέχθηκε τους Harlem Globetrotters μετά την εβδομαδιαία γενική ακρόαση στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου και προσπάθησε να κάνει το γνωστό κόλπο, της περιστροφής της μπάλας γύρω από το δάχτυλό του, έχοντας -φυσικά- βοήθεια

Ο πάπας κατάγεται από το Σικάγο των ΗΠΑ, μία πόλη άρρηκτα συνδεδεμένη με την κουλτούρα του μπάσκετ και δέχθηκε με ευχαρίστηση το συγκεκριμένο “μάθημα”, αποδεικνύοντας ότι δεν έχει ξεχάσει τις αθλητικές του ρίζες.

 
 
 
 
 
Πέρα από αυτό το μικρό μάθηκα δεξιοτήτων, οι Harlem Globetrotters παρέδωσαν στον Πάπα μια επίσημη φανέλα με το όνομά του και τον αριθμό 90.

Απ’ τη μεριά του, ο Ποντίφικας τους ευχαρίστησε για το έργο τους ως “πρεσβευτές καλής θέλησης”.

