Ο Πάτρικ Μπέβερλι στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ

Στη Θεσσαλονίκη για χάρη του ΠΑΟΚ βρίσκεται από το βράδυ της Κυριακής (14.12.2025) ο Πάτρικ Μπέβερλι! Ο πολύπειρος Αμερικανός γκαρντ προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” λίγο μετά τις 20:45, με την απόκτησή του από τον “Δικέφαλο του Βορρά” να μπαίνει πλέον στην τελική της ευθεία!

Ο 37χρονος Πάτρικ Μπέβερλι εμφανίστηκε χαμογελαστός, πόζαρε στον φωτογραφικό φακό με ένα κασκόλ του ΠΑΟΚ, ενώ δεν έκανε κάποια δήλωση κατά την άφιξή του.

Πλέον αναμένεται να περάσει από τα απαραίτητα ιατρικά τεστ, έτσι ώστε να αποτελέσει και επίσημα την τρίτη προσθήκη των “ασπρόμαυρων” στην εποχή Μυστακίδη, μετά από εκείνες των Τίμι Άλεν και Μπριν Ταϊρί.