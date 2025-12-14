Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Ο Πάτρικ Μπέβερλι στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ

Ένα ακόμα “χτύπημα” του ΠΑΟΚ επί εποχής Τέλη Μυστακίδη
ΦΩΤΟ EUROKINISSI
ΦΩΤΟ EUROKINISSI

Στη Θεσσαλονίκη για χάρη του ΠΑΟΚ βρίσκεται από το βράδυ της Κυριακής (14.12.2025) ο Πάτρικ Μπέβερλι! Ο πολύπειρος Αμερικανός γκαρντ προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” λίγο μετά τις 20:45, με την απόκτησή του από τον “Δικέφαλο του Βορρά” να μπαίνει πλέον στην τελική της ευθεία!

Ο 37χρονος Πάτρικ Μπέβερλι εμφανίστηκε χαμογελαστός, πόζαρε στον φωτογραφικό φακό με ένα κασκόλ του ΠΑΟΚ, ενώ δεν έκανε κάποια δήλωση κατά την άφιξή του.

Πλέον αναμένεται να περάσει από τα απαραίτητα ιατρικά τεστ, έτσι ώστε να αποτελέσει και επίσημα την τρίτη προσθήκη των “ασπρόμαυρων” στην εποχή Μυστακίδη, μετά από εκείνες των Τίμι Άλεν και Μπριν Ταϊρί.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
215
204
167
158
86
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo