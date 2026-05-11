Ο Παυλίδης σκόραρε στις καθυστερήσεις κόντρα στην Μπράγκα αλλά η Μπενφίκα χάνει το Champions League από την Σπόρτινγκ

Παρά την προσπάθεια του Βαγγέλη Παυλίδη, που πέρασε σαν αλλαγή στο ματς και σκόραρε, η Μπενφίκα «κόλλησε» στο 2-2 με την Μπράγκα κι έκανε ένα μεγάλο… δώρο στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας που πέρασε με το εμφατικό 4-1 από την έδρα της Ρίο Άβε στο πλαίσιο της 33ης και προτελευταίας αγωνιστικής της πορτογαλικής Primeira Liga.

Η Μπενφίκα κράτησε το αήττητό της, με τον Βαγγέλη Παυλίδη να ισοφαρίζει με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 90+5’, αλλά η Σπόρτινγκ Λισαβόνας βρίσκεται πλέον στο +2 από την ομάδα του Μουρίνιο, στη μάχη για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League.

Με νίκη την Κυριακή (17/5) κόντρα στη Ζιλ ΒΙσέντε, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας θα… κουνήσει «σεντόνι», παίρνοντας την μπουκιά απ’ το στόμα της Μπενφίκα του Ζοσέ Μουρίνιο, που παραμένει αήττητη, αλλά έχει «καταδικαστεί» απ’ τις 11 ισοπαλίες της!

Η Μπενφίκα προηγήθηκε στο 46′ με το γκολ του Ράφα Σίλβα, όμως η Μπράγκα ισοφάρισε αμέσως (48′) με τον Βίκτορ κι έφερε τα… πάνω-κάτω στο φινάλε του ματς με τον Γκόρμπι. Στο 90’+6′ ο Βαγγέλης Παυλίδης ισοφάρισε απ’ το σημείο του πέναλτι στο τελικό 2-2, με τους «αετούς» να… σώζουν τον ένα βαθμό, αλλά να μην τους φτάνει.

Να αναφέρουμε ότι ο Παυλίδη μπήκε στο ματς ως αλλαγή στο 61΄και μάλιστα τέσσερα λεπτά αργότερα βρήκε δίχτυα, αλλά το γκολ ακυρώθηκε μέσω VAR.

Την ίδια ώρα η Σπόρτινγκ Λισαβόνας (με τον Γιώργο Βαγιαννίδη εκτός αποστολής), αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ μόλις στο 12′ από το γκολ του Ντιόγκο Μπεθέρα, «γύρισε» το σκορ πριν το ημίχρονο με το πέναλτι του Σουάρες (35′) και το αυτογκόλ του (δανεικού απ’ τον Ολυμπιακό) Γκουστάβο Μάντσα.

Τα «λιοντάρια» πέτυχαν άλλα δύο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο με τους Τρινκάο (66′) και Κουέντα (90′) και πλέον κρατούν την τύχη τους στα χέρια τους. Η Ρίο Άβε, που είχε στο βασικό σχήμα της τον Βρουσάι και χρησιμοποίησε ως αλαλγές τους Ντόη και Παπακανέλλο, ολοκλήρωσε τον αγώνα με 9 παίκτες μετά τις αποβολές των Πετράσο και Γκιγέρμε.