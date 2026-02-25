Αθλητικά

Ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού και ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, Βίκτορ Σάντσεθ, στο νοσοκομείο με αδιαθεσία

Ο Ισπανός προπονητής της Ριέκα θα απουσιάζει από το παιχνίδι της ομάδας με την Ομόνοια για το Conference League
Ο Βίκτορ Σάντσεθ
Ο Βίκτορ Σάντσεθ σε συνέντευξη Τύπου της Ριέκα/ EPA

Ο Βίκτορ Σάντσεθ, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ριέκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις μετά από έντονη αδιαθεσία που ένιωσε. Ο Ισπανός έχει περάσει από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στην ποδοσφαιρική και προπονητική του καριέρα.

Ο Ισπανός πρωτοήρθε στην Ελλάδα τη σεζόν 2006/07 που φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού, ενώ μετά από δέκα χρόνια ανέλαβε χρέη προπονητή στον Ολυμπιακό, μετά την παραίτηση του Μάρκο Σίλβα. Το 2013-14 ήταν άμεσος συνεργάτης του Μίτσελ στους Πειραιώτες.

«Ο προπονητής μας, Βίκτορ Σάντσεθ, ζήτησε ιατρική βοήθεια το βράδυ της Τρίτης (24/02/26), αφού δεν ένιωθε καλά. Ο προπονητής νοσηλεύτηκε προληπτικά για να υποβληθεί σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις και αισθάνεται καλά.

Τα καθήκοντά του τις επόμενες ημέρες, μέχρι να επιστρέψει στον πάγκο, θα αναλάβει ο βοηθός Ραμίρο Μουνιόθ. Πάνω απ’ όλα, ευχόμαστε στον προπονητή καλή υγεία, ταχεία ανάρρωση και ακόμη πιο γρήγορη επιστροφή στον πάγκο», ανέφερε η ανακοίνωση της Ριέκα, που αντιμετωπίζει την Ομόνοια για τα playoffs του Conference League (26/02/26, 19:45).

