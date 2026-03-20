Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Ο προπονητής της εθνικής Σενεγάλης πήγε το τρόπαιο του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής σε στρατιωτική βάση

Σάλος έχει ξεσπάσει στο αφρικανικό ποδόσφαιρο, μετά την απόφαση της AFCON να πάρει το τίτλο του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής από τη Σενεγάλη και να τον δώσει στο Μαρόκο, για την ολιγόλεπτη αποχώρηση των παικτών της πρώτης στον τελικό της διοργάνωσης.

Μετά από ένα πέναλτι εναντίον τους στις καθυστερήσεις του τελικού με το Μαρόκο, οι παίκτες της Σενεγάλης έφυγαν από το γήπεδο, για να επιστρέψουν στη συνέχεια, μετά τις παροτρύνσεις του αρχηγού τους, Σαντιό Μανέ και να φθάσουν στην κατάκτηση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Πάνω από ένα μήνα μετά όμως, η σχετική έφεση που είχαν καταθέσει οι Μαροκινοί έγινε αποδεκτή και η AFCON ζήτησε από τους Σενεγαλέζους να δώσουν πίσω το τρόπαιο, κάτι που δεν φαίνεται ότι θα συμβεί σύντομα.

Ο προπονητής της εθνικής ομάδας της Σενεγάλης, Πάπε Τίο, τόνισε ότι δεν έχει καμία πρόθεση να προβεί σε μία τέτοια κίνηση και μάλιστα πήγε το τρόπαιο σε μία στρατιωτική βάση “για να προστατευθεί”, με το σχετικό video να γίνεται φυσικά viral.

Η Σενεγάλη αναμένεται πάει στο CAS για την υπόθεση και ως τότε, δύσκολα θα βγει το τρόπαιο από τη Σενεγάλη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo