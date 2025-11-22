Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι το πρώτο γκολ της Μπαρτσελόνα στο νέο «Καμπ Νου», εντυπωσιακές εικόνες με οπαδούς στις εξέδρες μετά από 906 μέρες

Η Μπαρτσελονα επέστρεψε στο σπίτι της. Το νέο “Καμπ Νου” -που ακόμα βρίσκεται υπό κατασκευή- άνοιξε τις περισσότερες από τις πύλες του, για την αναμέτρηση των Καταλανών απέναντι στην Αθλέτικ Μπιλμπάο.

Η ατμόσφαιρα ήταν γιορτινή, με αρκετούς γερανούς να παραμένουν έξω από το “Καμπ Νου”, τη στιγμή που μία χορωδία τραγούδησε τον ύμνο της Μπαρτσελόνα, κατά την είσοδο των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο.

Για πρώτη φορά μετά τις 28 Μαΐου 2023, η Μπαρτσελόνα αγωνίζεται ξανά στο Καμπ Νου! Το ιστορικό γήπεδο άνοιξε ξανά τις πόρτες του για μερικά από τα τμήματά του, καθώς η ανακαίνιση που ξεκίνησε πριν από 2,5 χρόνια βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη.

Πάνω από 45.000 οπαδοί μπήκαν στο γήπεδο, το οποίο αναμένεται να έχει χωρητικότητα 105.000 ανθρώπων όταν ολοκληρωθεί η ανακαίνιση.

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι φρόντισε γρήγορα να δώσει στους φίλους της ομάδας ένα λόγο, για να πανηγυρίσουν. Μόλις στο 4′ της αναμέτρησης, ο Πολωνός επιθετικός άνοιξε το σκορ, σημειώνοντας το πρώτο γκολ της Μπαρτσελόνα στο νέο Καμπ Νου.