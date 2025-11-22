Αθλητικά

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι το πρώτο γκολ της Μπαρτσελόνα στο νέο «Καμπ Νου», εντυπωσιακές εικόνες με οπαδούς στις εξέδρες μετά από 906 μέρες

Ιστορικό γκολ του Πολωνού επιθετικού κόντρα στην Μπιλμπάο
ΦΩΤΟ REUTERS
ΦΩΤΟ REUTERS/Albert Gea

Η Μπαρτσελονα επέστρεψε στο σπίτι της. Το νέο “Καμπ Νου” -που ακόμα βρίσκεται υπό κατασκευή- άνοιξε τις περισσότερες από τις πύλες του, για την αναμέτρηση των Καταλανών απέναντι στην Αθλέτικ Μπιλμπάο.

Η ατμόσφαιρα ήταν γιορτινή, με αρκετούς γερανούς να παραμένουν έξω από το “Καμπ Νου”, τη στιγμή που μία χορωδία τραγούδησε τον ύμνο της Μπαρτσελόνα, κατά την είσοδο των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο.

Για πρώτη φορά μετά τις 28 Μαΐου 2023, η Μπαρτσελόνα αγωνίζεται ξανά στο Καμπ Νου! Το ιστορικό γήπεδο άνοιξε ξανά τις πόρτες του για μερικά από τα τμήματά του, καθώς η ανακαίνιση που ξεκίνησε πριν από 2,5 χρόνια βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη.

Πάνω από 45.000 οπαδοί μπήκαν στο γήπεδο, το οποίο αναμένεται να έχει χωρητικότητα 105.000 ανθρώπων όταν ολοκληρωθεί η ανακαίνιση.

ΦΩΤΟ REUTERS
ΦΩΤΟ REUTERS/Bruna Casas

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι φρόντισε γρήγορα να δώσει στους φίλους της ομάδας ένα λόγο, για να πανηγυρίσουν. Μόλις στο 4′ της αναμέτρησης, ο Πολωνός επιθετικός άνοιξε το σκορ, σημειώνοντας το πρώτο γκολ της Μπαρτσελόνα στο νέο Καμπ Νου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
189
142
127
95
88
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo