Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους αναδείχθηκε προπονητής της χρονιάς και έγραψε ιστορία στη Euroleague

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους της Φενερμπαχτσέ αναδείχθηκε κορυφαίος προπονητής της Euroleague για τη σεζόν 2024-25 και έγραψε ιστορία στη διοργάνωση ως ο μοναδικός που έχει κατακτήσει το τρόπαιο ως παίκτης και κερδίσει και το βραβείο «Aleksander Gomelskiy».

Έχοντας αναλάβει τη Φενέρμπαχτσε στα μέσα της περασμένης σεζόν, διαδεχόμενος τον Δημήτρη Ιτούδη, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους οδήγησε πέρυσι την τουρκική ομάδα στο Final 4 της Euroleague και φέτος στη δεύτερη θέση της κατάταξης της κανονικής περιόδου, παρά τους πολλούς τραυματισμούς των παικτών του.

Η ηγεσία του βοήθησε τη Φενερμπαχτσέ να ισοφαρίσει τις περισσότερες νίκες εκτός έδρας στο πρωτάθλημα, ενώ διατήρησε τη θέση στα πλέι οφ σε μια δύσκολη σεζόν.

Ο Γιασικεβίτσιους επιλέχθηκε από τους ομολόγους του -συναδέλφους προπονητές της Turkish Airlines στην EuroLeague- ως αποδέκτης του κορυφαίου βραβείου προπονητή της σεζόν.

Sarunas Jasikevicius of Fenerbahçe Beko Istanbul has been named the 2024–25 Aleksander Gomelskiy Coach of the Year, becoming the first Lithuanian to receive the award



