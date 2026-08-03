«Πυρά» Νέντοβιτς κατά του Ερυθρού Αστέρα: «Ένιωσα ασέβεια, δεν θα επιστρέψω»

Ο Νεμάνια Νέντοβιτς μίλησε για την αποχώρησή του από τον Ερυθρό Αστέρα εκφράζοντας δημόσια τα παράπονά του για τον τρόπο με τον οποίο αποχώρησε από το σύλλογο.

Η συνεργασία του Νεμάνια Νέντοβιτς με τον Ερυθρό Αστέρα ξεκίνησε ευχάριστα και ολοκληρώθηκε με ένταση όπως φαίνεται και από τα λόγια του πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, ο οποίος τόνισε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αγωνιστεί ξανά στη σερβική ομάδα.

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Τα λόγια του Νεμάνια Νέντοβιτς για τον Ερυθρό Αστέρα

«Είχα τριετές συμβόλαιο όταν ήρθα. Τον Μάιο έλαβα πρόταση για ακόμη δύο χρόνια. Στη συνέχεια κάτι άλλαξε μέσα στον Ιούνιο. Όταν ρώτησα τι είχε αλλάξει, δεν πήρα ποτέ απάντηση. Φυσικά, το αποτέλεσμα στην ABA League και στο σερβικό πρωτάθλημα επηρέασε την κατάσταση, φάνηκε ότι μετά την ήττα από την Μπουντούτσνοστ η ομάδα κατέρρευσε ψυχολογικά και έχασε την ενέργειά της.

Όλα θα ήταν εντάξει αν απλώς μου έλεγαν ότι σκέφτονται να ακολουθήσουν άλλη κατεύθυνση. Να μου έλεγαν “ευχαριστούμε για όλα”. Αντί γι’ αυτό, μου έλεγαν άλλα και στην πράξη συνέβαιναν διαφορετικά πράγματα, με συνεχείς καθυστερήσεις. Εκείνη την περίοδο διαπραγματευόμουν ήδη με δύο άλλες ομάδες, εκ των οποίων η μία ήταν πολύ σοβαρή περίπτωση.

Ξαφνικά όμως όλα άλλαξαν. Μου είπαν “έλα να υπογράψουμε το συμβόλαιο”. Με τον Ζέλικο Ντρτσέλιτς συμφωνήσαμε μέσα σε δύο λεπτά. Ωστόσο, στη συνέχεια κάτι άλλαξε δραστικά. Δεν αποτελεί επιλογή για μένα να επιστρέψω φέτος στον Ερυθρό Αστέρα.

Τι μπορεί να αλλάξει μέσα σε έναν χρόνο; Είδαμε και την περίπτωση του Γιάγκο ντος Σάντος, ο οποίος επίσης τέθηκε εκτός πλάνων και στη συνέχεια επέστρεψε. Αν κάποιος σου δείξει ασέβεια μία φορά, θα το κάνει ξανά. Η ιστορία έχει τελειώσει».