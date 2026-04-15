Ο Σάσα Βεζένκοφ ψήφισε τον εαυτό του για MVP της Euroleague, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ στις επιλογές του για την κορυφαία πεντάδα

Η regular season της Euroleague ολοκληρώνεται το προσεχές διήμερο. Η πραγματοποίηση της 38ης αγωνιστικής θα διαμορφώσει την πρώτη 10άδα της διοργάνωσης ενόψει των playoffs και play-in, τη στιγμή που ψηφοφορία για τους κορυφαίους αθλητές της σεζόν να “τρέχει”. Μεταξύ αυτών, βρίσκεται και ο Σάσα Βεζένκοφ του Ολυμπιακού.

Όπως συνηθίζει τα τελευταία χρόνια, η Euroleague κάλεσε μερικούς από τους “αστέρες” της, να φτιάξουν την καλύτερη πεντάδα της regular season, με τον Σάσα βεζένκοφ να.. παίρνει το λόγο, να επιλέγει τον εαυτό του, τον συμπαίκτη του, Νίκολα Μιλουτίνοφ, αλλά και τους Σιλβέν Φρανσίσκο, Ελάιτζα Μπράιαντ και Γιαν Μοντέρο!

All-EuroLeague Team discussions are heating up once again. Here’s what these three stars had to say.



Vote now and help shape the outcome! pic.twitter.com/2q6hSNk3Ia — EuroLeague (@EuroLeague) April 15, 2026

Ο Σάσα Βεζένκοφ διατηρεί πολλές πιθανότητες να αναδειχθεί ως ο MVP της κανονικής περιόδου χάρη στην εκπληκτική σεζόν που έχει πραγματοποιήσει φέτος με τον Ολυμπιακό. Μάλιστα, ο Βούλγαρος διεθνής έδωσε στον εαυτό του το βραβείο του πολυτιμότερου της σεζόν.