Ο Σταύρος Πήλιος έκανε ντεμπούτο με την εθνική Αλβανίας

Πέρασε ως αλλαγή στο παιχνίδι με την Πολωνία
Ο Πήλιος με τη φανέλα της ΑΕΚ/ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Την πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα της εθνικής Αλβανίας πραγματοποίησε ο Σταύρος Πήλιος. Ο μπακ της ΑΕΚ πέρασε ως αλλαγή στο παιχνίδι με την Πολωνία.

Ο Σταύρος Πήλιος θα θυμάται για πάντα την 26η Μαρτίου, μιας και έκανε την παρθενική του εμφάνιση με την εθνική Αλβανίας στο παιχνίδι με την Πολωνία για τα playoffs του Μουντιάλ 2026.

Ο αριστερός μπακ της ΑΕΚ πέρασε στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή στο 68ο λεπτό αντί του σκόρερ του γκολ, Αρμπέρ Χότζα.

Στο 72′, μάλιστα, έφτασε κοντά στο να σκοράρει, αλλά ο Γκράμπαρα τον σταμάτησε.

