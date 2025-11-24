Ο Στέφανος Καπίνο είχε ένα απίστευτο ξέσπασμα μετά το Γιουνγκ Μπόις – Βίντερτουρ 5-0: «Ήμασταν σκ@τ@, ντροπιαστικό παιχνίδι»

Ο Στέφανος Καπίνο αγωνίζεται πλέον στη Βίντερτουρ στην Ελβετία, αλλά η ομάδα του δεν τα πηγαίνει καθόλου καλά στο πρωτάθλημα και μετά τη “βαριά” ήττα με 5-0 από τη Γιουνγκ Μπόις, ο ίδιος ξέσπασε στις δηλώσεις του.

Με τη Βίντερτουρ να βρίσκεται πλέον στην τελευταία θέση της βαθμολογίας στην Ελβετία, ο Στέφανος Καπίνο έκανε “σκληρή” αυτοκριτική για την ομάδα του για την “5άρα” από τη Γιουνγκ Μπόις, σχολιάζοντας την εικόνα της στο γήπεδο και ζητώντας συγγνώμη από τους οπαδούς της.

Οι δηλώσεις του Καπίνο

«Δεν είναι μόνο τα γκολ που δεχθήκαμε. Θα μπορούσαν να είχαν πετύχει πέντε ή έξι φορές περισσότερα γκολ. Για μένα, αυτό είναι ένα ντροπιαστικό παιχνίδι. Είναι ένα ντροπιαστικό παιχνίδι. Νομίζω ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό είναι επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Είναι Νοέμβριος τώρα. Δεχτήκαμε γκολ σε όλα τα παιχνίδια – δεν ξέρω πόσα. Και δεν έχει να κάνει μόνο με τα γκολ που δέχεσαι, αλλά και με το πόσες ευκαιρίες έχουν οι άλλες ομάδες σε κάθε παιχνίδι. Και πάνω απ’ όλα, πρέπει να αρχίσουμε να σεβόμαστε τον σύλλογο, γιατί με αυτά τα επιτεύγματα δεν σεβόμαστε τον σύλλογο ή τους εαυτούς μας.

Και ναι, οι οπαδοί ήρθαν εδώ σήμερα και έμειναν στο κρύο για τρεις ώρες για να μας στηρίξουν. Και τι κάναμε; Ήμασταν σκ@τ@, συγγνώμη. Ήμασταν πάλι σκατά. Αυτό είναι απαράδεκτο. Δεν το είχα ποτέ αυτό στη ζωή μου. Όλοι πρέπει να κοιτάξουμε τον εαυτό μας στον καθρέφτη. Η Βίντετουρ δεν ανήκει πάντα στην τελευταία θέση. Με αυτούς τους οπαδούς, αυτή η πόλη, είναι απαράδεκτο, απλά απαράδεκτο.

Σίγουρα, η Γιουνγκ Μπόις είναι μια πολύ καλή ομάδα. Μπορεί να υποφέρεις, μπορεί να χάσεις, αλλά δεν μπορείς να έχεις αυτή τη στάση. Και στα τελευταία πέντε παιχνίδια δεν είχα αυτό το συναίσθημα, ειδικά εντός έδρας δεν το είχα. Αλλά σήμερα δείχνουμε την ίδια στάση όπως με την Τουν. Ερχόμαστε στα εκτός έδρας παιχνίδια για να είμαστε απλά εκεί. Τότε είναι καλύτερα να μείνουμε στο σπίτι, θα χάσουμε 3-0 αν δεν έρθουμε και τελείωσε. Αυτό δεν είναι επαγγελματικό ποδόσφαιρο.

Είμαστε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Πραγματικά, πρέπει να κοιτάξουμε τον εαυτό μας στον καθρέφτη και να κάνουμε περισσότερα. Όπως είπα, ο καθένας πρέπει να κοιτάξει τον εαυτό του. Μιλάμε μεταξύ μας όλη την ώρα. Θα μιλήσουμε ξανά μεταξύ μας. Είμαι ένας από τους αρχηγούς, ένας από τους ηγέτες. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε με την εμπειρία μας. Αλλά στο τέλος, πρέπει να ξυπνήσουμε. Πρόκειται για το μέλλον όλων μας και το μέλλον του συλλόγου. Πρώτα απ’ όλα – ορκίζομαι – πρέπει να σεβαστούμε αυτόν τον σύλλογο. Και δεν σεβόμαστε τον σύλλογο με τέτοιες εμφανίσεις».