Ο Στέφανος Τσιτσιπάς «έκλεψε» την παράσταση με τη λεοπάρ φόρμα που φόρεσε στην Αδελαΐδα

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αγωνιστεί στο ATP 250 της Αδελαΐδας που θα διεξαχθεί από τις 12 μέχρι τις 17 Ιανουαρίου και στο αεροδρόμιο εντυπωσίασε με την εμφάνισή του.

Η λεοπάρ φόρμα που φόρεσε ο Στέφανος Τσιτσιπάς τράβηξε τα βλέμματα πολλών στο αεροδρόμιο της Αδελαΐδας, οι οποίοι έσπευσαν να φωτογραφηθούν με τον Έλληνα αθλητή.

Ο Τσιτσιπάς θα δώσει το τελευταίο τουρνουά πριν το πρώτο Grand Slam της χρονιάς, που θα γίνει στη Μελβούρνη από τις 18 Ιανουαρίου έως τη 1 Φεβρουαρίου.

It’s called fashion, look it up. pic.twitter.com/7dHErU3HL2 — Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) January 9, 2026

Ο Έλληνας τενίστας έδειχνε να απολαμβάνει κάθε στιγμή στο αεροδρόμιο, κουβαλώντας μία τσάντα αξίας 3.500 ευρώ και με ένα λεοπάρ σύνολο που εντυπωσίασε.