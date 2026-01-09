Αθλητικά

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς «έκλεψε» την παράσταση με τη λεοπάρ φόρμα που φόρεσε στην Αδελαΐδα

Πολλοί φωτογραφήθηκαν με τον Έλληνα τενίστα
Ο Στεφανός Τσιτσιπάς με το λεοπάρ σύνολό του
Ο Στεφανός Τσιτσιπάς με το λεοπάρ σύνολό του

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αγωνιστεί στο ATP 250 της Αδελαΐδας που θα διεξαχθεί από τις 12 μέχρι τις 17 Ιανουαρίου και στο αεροδρόμιο εντυπωσίασε με την εμφάνισή του.

Η λεοπάρ φόρμα που φόρεσε ο Στέφανος Τσιτσιπάς τράβηξε τα βλέμματα πολλών στο αεροδρόμιο της Αδελαΐδας, οι οποίοι έσπευσαν να φωτογραφηθούν με τον Έλληνα αθλητή.

Ο Τσιτσιπάς θα δώσει το τελευταίο τουρνουά πριν το πρώτο Grand Slam της χρονιάς, που θα γίνει στη Μελβούρνη από τις 18 Ιανουαρίου έως τη 1 Φεβρουαρίου.

 

Ο Έλληνας τενίστας έδειχνε να απολαμβάνει κάθε στιγμή στο αεροδρόμιο, κουβαλώντας μία τσάντα αξίας 3.500 ευρώ και με ένα λεοπάρ σύνολο που εντυπωσίασε.

