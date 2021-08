Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε για δεύτερη σερί χρονιά στα ημιτελικά του Western & Southern Open στο Σινσενάτι. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας επικράτησε του Φελίξ Οζέρ Αλιασίμ με 6-2, 5-7, 6-1 κι έκλεισε ραντεβού στους “4” με τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Γερμανό χρυσό Ολυμπιονίκη τα ξημερώματα (01:00) για μία θέση στον τελικό. Στον άλλο ημιτελικό, ο Μεντβέντεφ θα αντιμετωπίσει τον Ρούμπλεφ σ’ έναν ρωσικό εμφύλιο.

Όσον αφορά τον αγώνα με τον Αλιασίμ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατάφερε να “λυγίσει” τον Καναδό σε 2 ώρες και 12 λεπτά, φτάνοντας στον ένατο ημιτελικό τη φετινή σεζόν.

Ο Έλληνας πρωταθλητής πήρε άνετα το πρώτο σετ με 6-2 κι “άγγιξε” το 2-0, αλλά έχασε δύο match-points, με τον Αλιασίμ να βρίσκει τον τρόπο (7-5) να φέρει το παιχνίδι στα ίσια (1-1 στα σετ).

Πήρε άνετα το πρώτο σετ, όμως έχασε το δεύτερο που ήταν και το πιο συναρπαστικό. Ο Τσιτσιπάς έχασε δύο match-points, ενώ ο Αλιασίμ που κέρδισε (7-5) χρειάστηκε στο 5ο γκέιμ να πάρει ιατρικό τάιμ άουτ, έχοντας πρόβλημα στη μέση.

Στο τρίτο σετ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς επανέλαβε την εμφάνιση του πρώτου σετ και έφτασε άνετα στην νίκη.

Ο αντίπαλος του στα ημιτελικά, Αλεξάντερ Ζβέρεφ, ξεπέρασε μέσα σε 60 λεπτά το εμπόδιο του Κάσπερ Ρουντ με 6-1, 6-3.

Make that five straight for Stef 🖐@steftsitsipas secures a fifth win in a row against Auger-Aliassime, battling past him 6-2 5-7 6-1 to reach back-to-back Cincinnati semi-finals!#CincyTennis pic.twitter.com/zOdj92hxUO