Ο Στέφανος Τζίμας για πρώτη φορά βασικός στην Premier League με την Μπράιτον, στον πάγκο ο Μπάμπης Κωστούλας

Πριν από λίγες ημέρες πέτυχε το πρώτο του γκολ στο πρωτάθλημα
Μια ακόμα σημαντική στιγμή! Ο Στέφανος Τζίμας θα ξεκινήσει βασικός την αναμέτρηση της Μπράιτον με την Άστον Βίλα, για την 14η αγωνιστική της Premier League

Αυτό είναι και το πρώτο ματς που ο Στέφανος Τζίμας είναι ενδεκαδάτος με την Μπράιτον σε παιχνίδι της Premier League! Ο Έλληνας στράικερ κέρδισε την εμπιστοσύνη του προπονητή του, αντικαθιστώντας τον Ντάνι Γουέλμπεκ.

Θυμίζουμε ότι πριν από λίγες ημέρες, ο νεαρός επιθετικός σημείωσε το πρώτο του γκολ στο αγγλικό πρωτάθλημα, στη νίκη της Μπράιτον επί της Νότιγχαμ Φόρεστ.

Στον πάγκο για την Μπράιτον βρίσκεται ο Μπάμπης Κωστούλας.

