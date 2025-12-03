Ο Στέφανος Τζίμας για πρώτη φορά βασικός στην Premier League με την Μπράιτον, στον πάγκο ο Μπάμπης Κωστούλας

Μια ακόμα σημαντική στιγμή! Ο Στέφανος Τζίμας θα ξεκινήσει βασικός την αναμέτρηση της Μπράιτον με την Άστον Βίλα, για την 14η αγωνιστική της Premier League

Αυτό είναι και το πρώτο ματς που ο Στέφανος Τζίμας είναι ενδεκαδάτος με την Μπράιτον σε παιχνίδι της Premier League! Ο Έλληνας στράικερ κέρδισε την εμπιστοσύνη του προπονητή του, αντικαθιστώντας τον Ντάνι Γουέλμπεκ.

Θυμίζουμε ότι πριν από λίγες ημέρες, ο νεαρός επιθετικός σημείωσε το πρώτο του γκολ στο αγγλικό πρωτάθλημα, στη νίκη της Μπράιτον επί της Νότιγχαμ Φόρεστ.

TEAM NEWS! Our starting XI to face Villa… pic.twitter.com/VmpMBRTON0 — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) December 3, 2025

Στον πάγκο για την Μπράιτον βρίσκεται ο Μπάμπης Κωστούλας.