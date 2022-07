Παίκτης των Ντάλας Μάβερικς είναι κι επίσημα ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος μετά από μία εξαιρετική σεζόν στον Ολυμπιακό, βρήκε το συμβόλαιο που έψαχνε για να επιστρέψει στο NBA.

Οι Ντάλας Μάβερικς του Λούκα Ντόντσιτς, που έχασαν πρόσφατα από τα γκαρντ τον Μπράνσον (πήγε στους Νικς), έδωσαν την ευκαιρία στον Ντόρσεϊ, ο οποίος είχε αγωνιστεί στο NBA με τους Ατλάντα Χοκς και τους Μέμφις Γκρίζλις.

Η απόκτηση του διεθνούς Έλληνα γκαρντ ανακοινώθηκε μάλιστα κι επίσημα, από την ομάδα του Τέξας. “Οι Ντάλας Μάβερικς υπέγραψαν two-way συμβόλαιο με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ έρχεται στο Ντάλας αφού πέρασε την περασμένη σεζόν στον Ολυμπιακό Πειραιώς, όπου είχε μέσο όρο 10,7 πόντους, 2,3 ριμπάουντ και 1,8 ασίστ ανά παιχνίδι, ενώ βοήθησε τον σύλλογο να κατακτήσει τον τίτλο του Ελληνικού Πρωταθλήματος” ανέφεραν οι Μάβερικς.

The Dallas Mavericks have signed Tyler Dorsey to a two-way contract.



Dorsey joins Dallas after spending last season with Olympiacos Piraeus, where he averaged 10.7 points, 2.3 rebounds and 1.8 assists per game while helping the club to the Greek League title. pic.twitter.com/FLEOeTmnIH