Ελλάδα – Ιαπωνία 22-16: Νίκησε αλλά αποκλείστηκε από τελική φάση του World Cup

Με νίκη 22-16 επί της Ιαπωνίας ολοκλήρωσε η εθνική πόλο γυναικών τις υποχρεώσεις της στο προκριματικό τουρνουά του World Cup, στο Ρότερνταμ.

Γνωρίζοντας ήδη ότι έχει αποκλειστεί από την τελική φάση, μετά τη νίκη της Ουγγαρίας επί της Αυστραλίας (9-7) στο ματς που προηγήθηκε, η εθνική πόλο των γυναικών ξεκίνησε πολύ άσχημα το παιχνίδι και βρέθηκε να χάνει 4-1 στα πρώτα τέσσερα λεπτά και 5-3 στο τέλος της πρώτης περιόδου. Κάπου εκεί, η ομάδα του Χάρη Παυλίδη συνήλθε (καθώς ενδεχόμενη ήττα θα σήμαινε υποβιβασμό από την Division 1) και με ένα σερί 7-0 πήρε προβάδισμα 10-5, το οποίο διατήρησε, έστω κι αν οι Ασιάτισσες δεν παράτησαν το παιχνίδι και έμειναν σχετικά κοντά (το σκορ ήταν 18-15, περίπου πέντε λεπτά πριν τη λήξη).

Η γαλανόλευκη τερμάτισε τρίτη στο γκρουπ των θέσεων 5-8, υστερώντας στην τριπλή ισοβαθμία με Αυστραλία και Ουγγαρία, εξαιτίας της βαριάς ήττας (17-6) που γνώρισε χθες από τις “στίνγκερς”. Έτσι, η «γαλανόλευκη» κατετάγη έβδομη στο σύνολο του τουρνουά, μπροστά μόνο από την Ιαπωνία, και δεν θα μπορέσει να δώσει το «παρών» τον Ιούλιο στο Σίδνεϊ και να υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε πέρυσι. Παράλληλα, ο αποκλεισμός από την τελική φάση σημαίνει ότι το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα δεν θα έχει επίσημες υποχρεώσεις για το υπόλοιπο του 2026.

Υπενθυμίζεται ότι η ελληνική ομάδα ταξίδεψε στο Ρότερνταμ χωρίς την κορυφαία πολίστρια του κόσμου για το 2025, Φωτεινή Τριχά, που αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού, η αρχηγός Ελευθερία Πλευρίτου αγωνίστηκε μόνο στα πρώτα δύο παιχνίδια του τουρνουά, ενώ από τα τελευταία δύο ματς έλειψε και η αδελφή της, Βάσω Πλευρίτου.

Τα οκτάλεπτα (με πρώτη την τυπικά γηπεδούχο Ιαπωνία): 5-3, 2-8, 4-5, 5-6.

Διαιτητές: Μαρκέθ (Ισπανία), Φαν ντεν Μπεργκ (Ολλανδία)

Οι συνθέσεις:

ΙΑΠΩΝΙΑ (Σότα Χαζούι): Χ. Ινάμπα, Α. Ινάμπα 1, Ούρα 4, Καουαγκούτσι 2, Σιτάρα, Σουνάμπε 2, Σεκίνε, Οτσούμπο, Νισιγιάμα 3, Ινούε, Κομπαγιάσι 3, Μιγιαγκάουα, Λάουρι 1, Κιταμούρα.

ΕΛΛΑΔΑ (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Κουρέτα 2, Σάντα 3, Γιαννοπούλου 1, Ξενάκη 2, Σιούτη 5, Πάτρα, Κρασσά, Σαλταμανίκα 1, Τορνάρου 1, Μυριοκεφαλιτάκη 4, Κοτσιώνη, Μπιτσάκου 1, Φουράκη 2.

** Εκτός ελληνικής 14αδας έμειναν και πάλι οι αδελφές Πλευρίτου.